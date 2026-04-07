Παράταση τελικά για το videogate!

Παράταση δύο μηνών ζήτησε και εξασφάλισε ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, για την υπόθεση διερεύνησης του βίντεο, που αναρτήθηκε στο «Χ», από την “Emily Thompson”. Σε γραπτή δήλωση του ο κ. Πασχαλίδης, αναφέρει, πως με βάση τις ενέργειες που έγιναν, προκύπτει ανάγκη για συνέχιση των ανακρίσεων, για αυτό ζητήθηκε και δόθηκε δίμηνη παράταση για ολοκλήρωση των ερευνών. Στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται ολόκληρο το πολύωρο βίντεο με όλες τις συνομιλίες, το οποίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι να μην ξεχαστεί η υπόθεση, και στο συντομότερο να δοθεί το πόρισμα.

