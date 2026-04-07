Μονόδρομος οι ανεξάρτητοι ανακριτές

Αν κρίνει κανείς από τον συρφετό των πληροφοριών, που έχουν διοχετευτεί στην κοινωνία τα τελευταία εικοσιτετράωρα γύρω από τα στοιχεία, που παρουσίασε ή προτίθεται να παρουσιάσει ο ερευνητής-δημοσιογράφος, Μακάριος Δρουσιώτης περί Αδελφότητας, που κρύβεται πίσω από τον διαφθορά και διαπλοκή, ένα πράγμα έχει καταστεί μονόδρομος: Η εκτελεστική εξουσία να αναλάβει τις ευθύνες της, και να παρέμβει στη υπόθεση διορίζοντας ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή, αν είναι δυνατόν μάλιστα από το εξωτερικό. Μόνο αυτός ο δρόμος θα «σκοτώσει», όπως σημείωσε και χθες ο νομικός Κρίς Τριανταφυλλίδης «το μικρόβιο της προκατάληψης, επειδή και άριστη δουλειά να γίνει από την αστυνομία, η κοινωνία πλέον δεν πιστεύει κανέναν». Είναι δε ακόμη πιο σημαντικό, το γεγονός ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης θεωρεί, ότι στο ίδιο μοτίβο της μη εμπιστοσύνης προς την αστυνομία, «βρίσκεται πλέον και η δικαιοσύνη». Η μπάλα - χωρίς υπερβολή - είναι τώρα στα πόδια του Προέδρου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

