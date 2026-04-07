Μονόδρομος οι ανεξάρτητοι ανακριτές

Αν κρίνει κανείς από τον συρφετό των πληροφοριών, που έχουν διοχετευτεί στην κοινωνία τα τελευταία εικοσιτετράωρα γύρω από τα στοιχεία, που παρουσίασε ή προτίθεται να παρουσιάσει ο ερευνητής-δημοσιογράφος, Μακάριος Δρουσιώτης περί Αδελφότητας, που κρύβεται πίσω από τον διαφθορά και διαπλοκή, ένα πράγμα έχει καταστεί μονόδρομος: Η εκτελεστική εξουσία να αναλάβει τις ευθύνες της, και να παρέμβει στη υπόθεση διορίζοντας ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή, αν είναι δυνατόν μάλιστα από το εξωτερικό. Μόνο αυτός ο δρόμος θα «σκοτώσει», όπως σημείωσε και χθες ο νομικός Κρίς Τριανταφυλλίδης «το μικρόβιο της προκατάληψης, επειδή και άριστη δουλειά να γίνει από την αστυνομία, η κοινωνία πλέον δεν πιστεύει κανέναν». Είναι δε ακόμη πιο σημαντικό, το γεγονός ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης θεωρεί, ότι στο ίδιο μοτίβο της μη εμπιστοσύνης προς την αστυνομία, «βρίσκεται πλέον και η δικαιοσύνη». Η μπάλα - χωρίς υπερβολή - είναι τώρα στα πόδια του Προέδρου.

