Σταθερή αξία η Μαρία Παναγιώτου

Τον Ιούλη, με τις φωτιές στην ορεινή Λεμεσό, έλεγαν κάποιοι ότι δεν βγάζει το καλοκαίρι στο Υπουργείο. Τον Δεκέμβρη, με τα φράγματα άδεια, τη λειψυδρία να θεριεύει και τους αγρότες στα κάγκελα, κάποιοι έγραφαν ότι το 2026 δεν θα τη βρει στο κυβερνητικό σχήμα. Και όμως, η Μαρία Παναγιώτου τη γλύτωσε. Επιβίωσε από φωτιές, υδατικό, αφθώδη πυρετό και ενώ πέρσι τέτοια εποχή το όνομά της φιγουράριζε πρώτο για ανασχηματισμό, η ίδια παραμένει ακόμη στη θέση της. Σταθερή αξία στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη η Μαρία, η οποία θα τσουγκρίσει και φέτος αβγά με τους συνεργάτες της στο Υπουργείο Γεωργίας.

