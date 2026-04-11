Εβδομάδα παθών για το λιμάνι Λάρνακας

"Εβδομάδα των παθών" ήταν η εβδομάδα που διανύσαμε για το καταταλαιπωρημένο λιμάνι της Λάρνακας. Και τούτο, διότι για ακόμα μία φορά διαπιστώθηκε δυσκολία στην εξεύρεση κάποιας κοινής πορείας πλεύσης μεταξύ Δήμου Λάρνακας και Υπουργείου Μεταφορών, όσον αφορά τις αναπτύξεις που προγραμματίζονται στους δύο αυτούς νευραλγικούς χώρους. Το Υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει, ότι η Αρχή Λιμένων δεν είναι εξουσιοδοτημένη να παρουσιάσει πρόταση για αναπτύξεις σε λιμάνι - μαρίνα εν' αναμονή της παρουσίασης της μελέτης του Υπερταμείου της Ελλάδας, την ίδια ώρα που οι φορείς της πόλης ανέμεναν, τις προσεχείς εβδομάδες, την επίσημη παρουσίαση της πρότασης της ΑΛΚ για να τοποθετηθούν. Ως εκ τούτου, στις 17 Απριλίου θα συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, προκειμένου να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις και να πάρει αποφάσεις. Επί της ουσίας, όπως έχει σήμερα η κατάσταση, οι προοπτικές φαντάζουν δυσοίωνες για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Κρίμα...

Β. Βας