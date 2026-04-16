Είχε ή όχι δικηγόρους μαζί της η Αστυνομία;

Η Αστυνομία μας, που κατά τα άλλα ζητά απ΄όλους τους άλλους σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο θέμα της «Σάντης», πέντε μέρες μετά την έφοδο και έρευνα στο γραφείο και το σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, δεν απάντησε σε ένα απλό ερώτημα, για να δούμε πόσο σοβαρά και υπεύθυνα λειτουργεί και εκείνη και κυρίως πόσο νόμιμα λειτούργησε; Για την έφοδο και έρευνα τους τα μέλη της Αστυνομίας, εξασφάλισαν, όπως είναι γνωστό, δικαστικό διάταγμα. Ως εδώ όλα καλά. Συνοδεύονταν όμως οι ανακριτές της - ως όφειλαν - και από δύο δικηγόρους, μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μη παραβίαση απόρρητων εγγράφων και προσωπικών δεδομένων άλλων πελατών του δικηγορικού του γραφείου; Αναμένουμε έστω και τώρα, απάντηση.

