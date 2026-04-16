Μαζεύει ρευστό για το νέο δημοτικό μέγαρο

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση δημοτικού κτήματος που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων. Πρόκειται για το κτήμα όπου σήμερα λειτουργεί το μίνι λούνα παρκ, δίπλα από το καφεστιατόριο Hobos, στην Πλατεία Κίμωνος. Στον χώρο αυτό ήταν χτισμένο το πρώην δημοτικό μέγαρο της πόλης, το οποίο κατεδαφίστηκε πριν από περίπου 25 χρόνια αφού είχε κριθεί κτηριακά ακατάλληλο. Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές για την ενοικίαση του συγκεκριμένου κτήματος για περίοδο 10 ετών. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για την ενοικίαση του υποστατικού ανέρχεται σε 181.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Τα λεφτά που θα εισπράξει από την ενοικίαση του κτήματος η δημοτική Αρχή σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει στο έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου της πόλης, το οποίο, ως γνωστόν, προορίζεται για νέο δημοτικό μέγαρο. Για τον ίδιο σκοπό ανακοίνωσε πρόσφατα και πλειοδοτικό διαγωνισμό για πώληση δύο ακινήτων στην εμπορική οδό Ερμού.

Β. Βας