Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μαζεύει ρευστό για το νέο δημοτικό μέγαρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση δημοτικού κτήματος που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων. Πρόκειται για το κτήμα όπου σήμερα λειτουργεί το μίνι λούνα παρκ, δίπλα από το καφεστιατόριο Hobos, στην Πλατεία Κίμωνος. Στον χώρο αυτό ήταν χτισμένο το πρώην δημοτικό μέγαρο της πόλης, το οποίο κατεδαφίστηκε πριν από περίπου 25 χρόνια αφού είχε κριθεί κτηριακά ακατάλληλο. Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές για την ενοικίαση του συγκεκριμένου κτήματος για περίοδο 10 ετών. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για την ενοικίαση του υποστατικού ανέρχεται σε 181.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Τα λεφτά που θα εισπράξει από την ενοικίαση του κτήματος η δημοτική Αρχή σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει στο έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου της πόλης, το οποίο, ως γνωστόν, προορίζεται για νέο δημοτικό μέγαρο. Για τον ίδιο σκοπό ανακοίνωσε πρόσφατα και πλειοδοτικό διαγωνισμό για πώληση δύο ακινήτων στην εμπορική οδό Ερμού.  

 Β. Βας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα