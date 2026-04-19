Εσεις τι πιστεύετε για το δίλημμα των ημερών;

Πρώτο, μια νεαρή κοπελα, πληγωμένη και κακοποιημένη μέσα από τη σχέση που είχε με έναν δικαστή, υποκλέπτει εκατοντάδες μηνύματα από το κινητό του τα οποία αποκαλύπτουν μια συγκλονιστική ιστορία διαφθοράς και διαπλοκής με εμπλοκή πολιτικών, δικαστών, τραπεζιτών και λοιπών επιχειρηματιών. Τα στέλνει κατά φάσεις σε δημοσιογράφους και έναν νομικό, ενώ δίνει και μια σειρά ηχογραφημένες συνεντεύξεις σε δημοσιογράφο. Στη συνέχεια, επειδή απειλείται, αποσύρει την κατάθεσή της.

Δεύτερο, μια διαταραγμένη ψυχικά κοπέλα που γνώρισε έναν δικαστή, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, αρχίζει με τη χρήση λογισμικών να κατασκευάζει μια σειρά από πλαστά μηνύματα για να τον ενοχοποιήσει. Έχει προφανώς και κάποιο συνεργάτη ο οποίος είναι γνώστης προσώπων και πραγμάτων στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η κοπέλα από το 2020 άρχισε να δίνει στοιχεία σε νομικούς και δημοσιογράφους αλλά στην πορεία συνειδητοποίησε το λάθος της αποκαλύπτοντας ότι όλα τα μηνύματα είναι πλαστά αφήνοντας με αυτό τον τρόπο εκτεθειμένους τους δημοσιογράφους και τον νομικό στον οποίο αρχικά αποκάλυψε την ιστορία της. Εσείς ποιο από τα δύο σενάρια θα πιστεύατε;

ΘΟΥΚΗΣ