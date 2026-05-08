Λύκειο Αραδίππου: Επιστρατεύουν κάμερες μετά από τους βανδαλισμούς στο αμφιθέατρο

Βανδαλισμούς που σημειώθηκαν πρόσφατα στο Λύκειο Αραδίππου καταδικάζει η Σχολική Εφορεία Αραδίππου-Κελλιών-Τρούλλων, η οποία προχώρησε στην τοποθέτηση συστήματος καμερών παρακολούθησης στο χώρο όπου προκλήθηκαν ζημιές.

Σε ανακοίνωση της η Σχολική Εφορεία «καταδικάζει απερίφραστα τα πρόσφατα περιστατικά βανδαλισμών που σημειώθηκαν στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Λυκείου Αραδίππου, τα οποία προκαλούν ζημιές στη δημόσια περιουσία και υποβαθμίζουν έναν χώρο που ανήκει σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

Προστίθεται ότι «με στόχο την προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας του χώρου, έχει προχωρήσει η τοποθέτηση συστήματος καμερών παρακολούθησης στο υπαίθριο αμφιθέατρο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή πρόκληση ζημιών θα καταγράφεται και οι υπεύθυνοι θα οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων αρχών, με όλες τις προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες να εφαρμόζονται χωρίς καμία εξαίρεση. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας».

Η Σχολική Εφορεία Αραδίππου-Κελλιών-Τρούλλων «καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νεολαία να σεβαστούν και να διαφυλάξουν τους χώρους που δημιουργήθηκαν για την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνία μας».

