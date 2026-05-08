Καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ΔΗΣΥ - 16 μέρες με Συντάξεις και τρίτη ηλικία

Συνεχίζει για τέταρτη ημέρα την προεκλογική καμπάνια της αντίστροφης μέτρησης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις και την τρίτη ηλικία. Σήμερα, η Πινδάρου δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων και των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η θέση για αύξηση των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων χωρίς αύξηση εισφορών και χωρίς μεταβολή της ηλικίας συνταξιοδότησης, με τον ΔΗΣΥ να συνδέει τη συγκεκριμένη προσέγγιση με τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παράλληλα, το κόμμα προβάλλει πολίτικές του που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και τρίτης ηλικίας, ενώ θέτει ως προτεραιότητες την ενίσχυση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων, τη στήριξη της ενεργού γήρανσης και την περαιτέρω αναβάθμιση των δομών φροντίδας.

Την ίδια ώρα, η ρητορική της καμπάνιας συνοδεύεται από αιχμές προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, με αναφορές σε «λαϊκισμό», «αντιφάσεις» και «εύκολες υποσχέσεις», επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφοροποίηση του κόμματος στο ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής και του συνταξιοδοτικού.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, καθώς και 3) υγείας και ΓεΣΥ.

Ο στόχος της συγκεκριμένης καμπάνιας της Πινδάρου φαίνεται να είναι διττός. Από τη μια, η ανάδειξη των θέσεων και προτάσεών της σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων και, από την άλλη, η προσπάθεια να περάσει το μήνυμα ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις επιλέγουν την τοξικότητα, τον λαϊκισμό και προτάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Μέσα από τη συγκεκριμένη στρατηγική, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από την αντιπαράθεση γενικών συνθημάτων σε σύγκρουση πολιτικών θέσεων και συγκεκριμένων προτάσεων.

Η συγκεκριμένη καμπάνια πλαισιώνεται από αναλυτικές παρεμβάσεις με στοιχεία, αριθμούς και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η καμπάνια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες θεματικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής αντίστροφης μέτρησης μέχρι τις εκλογές.