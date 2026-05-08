Απευθείας επικοινωνία ΠτΔ με τη «Φωνή των Κτηνοτρόφων» για αναστολή της κινητοποίησης – Τι λέει η Στέλλα Πέτρου για τα εξώδικα της Αστυνομίας (ηχητικό)

Το απευθείας τηλεφώνημα που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ομάδα «Φωνή των Κτηνοτρόφων» για την αναστολή της σημερινής κινητοποίησης που θα πραγματοποιούνταν σήμερα στις 11πμ στη Ριζοελιά, επιβεβαίωσε η η εκπρόσωπος της ομάδας, Στέλλα Πέτρου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η κ. Πέτρου ανέφερε ότι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της ομάδας, Χρύσανθο Νεοφύτου.

«Στις 10 το βράδυ περίπου τηλεφώνησε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», είπε, σημειώνοντας ότι ζητήθηκε από την ομάδα να δοθεί χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας για να παρουσιαστούν στοιχεία και εισηγήσεις.

«Θα του δώσουμε μία εβδομάδα, θα του παρουσιάσουμε ό,τι στοιχεία κρατούμε, τα νομικά παράθυρα κ.λπ.», ανέφερε.

«Δεν οδηγούσε πουθενά η συνάντηση»

Η Στέλλα Πέτρου είπε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, χωρίς, όπως υποστήριξε, να υπάρξει αποτέλεσμα.

«Καταλάβαμε ότι δεν οδηγούσε πουθενά η συνάντηση. Η διαμαρτυρία συνεχιζόταν κανονικά», ανέφερε.

Όπως είπε, τα ζητήματα που έθετε η ομάδα είχαν ήδη αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ υποστήριξε ότι η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» θα παρουσιάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιπρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία αφορούν «παράθυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε σχέση με εξαιρέσεις για κυπριακές φυλές.

«Μιλούσαμε κι εμείς με επιστήμονες, μιλούσαμε και με κτηνιάτρους του εξωτερικού, μιλούσαμε και με άλλες χώρες», είπε.

«Πρώτο αίτημα να σταματήσουν οι θανατώσεις»

Η εκπρόσωπος της ομάδας ανέφερε ότι βασικό αίτημα της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» παραμένει η διακοπή των θανατώσεων ζώων.

«Είναι το πρώτο αίτημά μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ομάδα αναμένει να εξετάσει μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα στοιχεία που επικαλείται.

Αναφερόμενη σε προηγούμενη συνάντηση με τον κ. Μαλά, η Στέλλα Πέτρου είπε ότι τέθηκαν τα ίδια ζητήματα, ωστόσο η θέση που τους μεταφέρθηκε ήταν ότι «οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν είναι το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι «δεν υπάρχει εξαίρεση» ως προς τις θανατώσεις, σημειώσε.

«Δεν φοβηθήκαμε τίποτα»

Σε σχέση με αναφορές ότι η ομάδα υπαναχώρησε λόγω προειδοποιήσεων από την Αστυνομία, η Στέλλα Πέτρου απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο. «Καμία σχέση. Το ξέραμε, δεν φοβηθήκαμε τίποτα», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κινητοποίηση οργανώθηκε χωρίς στήριξη από πολιτικά κόμματα ή οργανωμένα σύνολα.

«Για πρώτη φορά η “Φωνή των Κτηνοτρόφων”, χωρίς να έχει ούτε πολιτικούς από πίσω της, ούτε κόμματα, ούτε ομοσπονδίες, ούτε συνδέσμους. Μόνοι τους οι κτηνοτρόφοι το κατάφεραν αυτό», ανέφερε.

Διαδικασία εγγραφής ως οργάνωση

Ερωτηθείσα γιατί η ομάδα δεν συμμετείχε σε συγκεκριμένες συσκέψεις, η κ. Πέτρου ανέφερε ότι η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» δεν αποτελεί ακόμη επίσημα αναγνωρισμένη οργάνωση.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εγγραφής με τη συνδρομή δικηγόρων.

«Μπήκαμε στη διαδικασία να γραφτούμε με δικηγόρους», ανέφερε.

Τι είπε για τις κινητοποιήσεις και την Αστυνομία

Η Στέλλα Πέτρου αναφέρθηκε και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι είχε επικοινωνία με την Αστυνομία ως διοργανώτρια.

Σε σχέση με το κλείσιμο δρόμων, υποστήριξε ότι όταν αποχώρησε από το σημείο «ήταν ανοιχτός» ο δρόμος και ότι αργότερα ενημερώθηκαν πως η Αστυνομία έδωσε οδηγίες για κλείσιμο για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, είπε ότι δεν γνωρίζει αν θα προχωρήσει διαδικασία εναντίον της για τα όσα έγιναν στις κινητοποιήσεις, αλλά για την ίδια δεν έχει σημασία μιας και στόχος ήταν να «ακουστεί η φωνή των κτηνοτρόφων».

Κλείνοντας, είπε ότι η ομάδα αναμένει τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.

«Αν δεν μιλήσουμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι», είπε.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της Στέλλας Πέτρου στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: