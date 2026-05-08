Διορισμός Γιώργου Σαββίδη και ισχυρισμοί Δρουσιώτη - Ποιος ήταν τελικά ο ρόλος του Άντρου Κυπριανού (βίντεο)

Στους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι πρωταγωνίστησε στο διορισμό του νυν Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη απάντησε ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, κάνοντας αναφορά στο παρασκήνιο που προηγήθηκε και το γεύμα με τον δικαστή Μύρωνα Νικολάτο.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κυπριανού κάνει αναδρομή στην πολιτική του καριέρα, μιλά για το ΑΚΕΛ, τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και τις προεδρικές εκλογές, εξηγώντας γιατί το κόμμα επιλέγει υποψήφιο ευρείας αποδοχής.

Ακολούθως αναφέρεται στις «Συμπληγάδες του Κυπριακού», όπου είναι ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε και θα κυκλοφορήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές. Απαντά επίσης εάν ήταν χρυσή ευκαιρία το σχέδιο Ανάν και αναφέρεται στις προοπτικές που δημιουργούνται στο Κυπριακό μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το podcast με τον Άντρο Κυπριανού: