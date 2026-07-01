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Ξεχάστε για λίγο το air condition: Το «παγωμένο» κόλπο με τις κάλτσες για πιο δροσερό ύπνο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το κόλπο με τις κάλτσες δεν είναι, βέβαια, η μόνη λύση για τις ζεστές νύχτες. Οι ειδικοί προτείνουν επίσης ελαφριά ρούχα, από υφάσματα που αναπνέουν, καθώς και απομάκρυνση ή απενεργοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα και ζεσταίνουν ακόμη περισσότερο το δωμάτιο.

Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, ο ύπνος τα ζεστά βράδια μπορεί να γίνει πραγματική δοκιμασία. Το κλιματιστικό είναι η πιο εύκολη λύση, όμως δεν είναι πάντα διαθέσιμο ή οικονομικά συμφέρον. Γι’ αυτό και μικρά, απλά κόλπα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ένα από αυτά ακούγεται μάλλον παράξενο: να φορέσετε κάλτσες πριν κοιμηθείτε. Όχι όμως οποιεσδήποτε κάλτσες. Σύμφωνα με τηn Guardian  η Δρ. Allie Hare, πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Ύπνου, προτείνει μια πρακτική που μπορεί να βοηθήσει είναι να βάλετε ένα ζευγάρι κάλτσες στο ψυγείο και να τις φορέσετε λίγο πριν πέσετε για ύπνο.

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο το σώμα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του. Τα άκρα, και ειδικά τα πόδια, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποβολή θερμότητας. Όταν έρχονται σε επαφή με κάτι δροσερό, το σώμα μπορεί να «ρίξει» πιο εύκολα τη θερμοκρασία του, κάτι που βοηθά στη χαλάρωση και στον ύπνο.

Το κόλπο με τις κάλτσες δεν είναι, βέβαια, η μόνη λύση για τις ζεστές νύχτες. Οι ειδικοί προτείνουν επίσης ελαφριά ρούχα, από υφάσματα που αναπνέουν, καθώς και απομάκρυνση ή απενεργοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα και ζεσταίνουν ακόμη περισσότερο το δωμάτιο.

Σημαντικό είναι επίσης να αποφεύγονται το αλκοόλ και η καφεΐνη τις βραδινές ώρες, καθώς μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου. Αντίθετα, η επαρκής κατανάλωση νερού βοηθά το σώμα να παραμένει ενυδατωμένο, ειδικά σε περιόδους έντονης ζέστης.

Ένα χλιαρό ή δροσερό ντους πριν από την κατάκλιση μπορεί επίσης να βοηθήσει, καθώς συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος και δημιουργεί αίσθηση χαλάρωσης. Και αν όλα αυτά δεν αρκούν, οι «παγωμένες» κάλτσες ίσως αποδειχθούν το πιο απρόσμενο αλλά χρήσιμο κόλπο του καλοκαιριού.

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