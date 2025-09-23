Αυτό είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» όπου θα συναντηθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν (video)

Σήμερα, Τρίτη (23/09), το βράδυ στις 21:00 ώρα Ελλάδος (14:00 ώρα Νέας Υόρκης), αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Αν και πέρυσι, η συνάντηση είχε γίνει σε χώρο που επέλεξε η ελληνική πλευρά εντός του ΟΗΕ, φέτος η Τουρκία επέλεξε το «Σπίτι της Τουρκίας», έναν επιβλητικό ουρανοξύστη στο Turtle Bay του Μανχάταν, για να φιλοξενήσει αυτή τη συνάντηση.

Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το κτήριο συνδέεται στενά με την παρουσία της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη διπλωματική και πολιτιστική της δραστηριότητα.

Το «Σπίτι της Τουρκίας» (ή αλλιώς Turkevi), βρίσκεται στην 1η Λεωφόρο, με ύψος 171 μέτρα και συνολική επιφάνεια 220.000 τ.μ. Έχει κατασκευαστεί στη θέση δύο παλαιών κτηρίων και ο σχεδιασμός ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Perkins Eastman, με τη συνεργασία του Ομίλου Dizayn από την Τουρκία.

Η αρχιτεκτονική του κτηρίου φέρει ξεκάθαρη αναφορά στην Τουρκία: η πρόσοψη κάνει μία καμπύλη που παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή προσομοιάζει σε σχήμα τουλίπας παραπέμπει στο πιο σεβαστό λουλούδι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το κτήριο διαθέτει συνολικά 36 ορόφους, ενώ από τον 20ό και πάνω υπάρχουν διαμερίσματα, κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας.

Στο εσωτερικό του, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αμφιθέατρο, αίθουσες συσκέψεων, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα προσευχής, γυμναστήριο, κοινόχρηστους χώρους και βεράντες στους 5ο, 11ο και 16ο ορόφους. Υπάρχει επίσης πάρκινγκ για τους κατοίκους και τους διπλωμάτες που εργάζονται εκεί.

Το Turkevi φιλοξενεί τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, καθώς και πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για το πιο δαπανηρό κτήριο με κόστο στα 291 εκατομμύρια δολάρια, που έχει χτίσει η Τουρκία, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Οι επικριτές του Ερντογάν μιλούν για επίδειξη πολυτέλειας σε μία περίοδο μεγάλων οικονομικών δυσκολιών.

