Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Δημοσιογράφος του Sky News λύγισε για την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί» είπε εμφανώς συγκινημένη η Εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος, Σάρι Μάρκσον.

Λύγισε on air η δημοσιογράφος του Sky News Australia Σάρι Μάρκσον όταν κλήθηκε να μεταδώσει την έκτακτη είδηση για την απελευθέρωση των πρώτων επτά ομήρων από τη Χαμάς το πρωί της Δευτέρας στα πλαίσια της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

«Αυτή είναι η πιο καταπληκτική έκτακτη είδηση που έχω μεταδώσει ποτέ», είπε η Μάρκσον συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυά της.

«Οι επτά όμηροι που βρισκόταν στα τούνελ της Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια, 738 ημέρες, βρίσκονται τώρα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού, καθ' οδόν προς τον IDF, προς την ασφάλεια του Ισραήλ, για να βρεθούν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί» πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένη η Εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Μάρκσον διάβασε τα ονόματα των απελευθερωμένων ομήρων τα οποία, στη συνέχεια επιβεβαίωσε και ο Ερυθρός Σταυρός.

Δείτε το βίντεο:

protothema.gr

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα