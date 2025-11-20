Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Το AI βίντεο του Τραμπ να παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο βίντεο καταγράφεται ένας ιδιαίτερα κινητικός Τραμπ και απαθανατίζεται να αμύνεται σε μία πάσα, κλωτσώντας στη συνέχεια την μπάλα προς την οθόνη

Ένα βίντεο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο Οβάλ Γραφείο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ανήρτησε την Πέμπτη (20/11) ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες μετά την - πραγματική αυτή τη φορά - συνάντησή του με τον Πορτογάλο επιθετικό. 

 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε το βίντεο στο Truth Social, λίγο μετά το δείπνο που είχε με τον Ρονάλντο και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο» δήλωσε ο Τραμπ. «Ο Μπάρον τον γνώρισε και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι τους σύστησα» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Αν και ο Ρονάλντο δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια το δείπνο, αναδημοσίευσε ένα βίντεο του ίδιου και του Τραμπ να περπατούν στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου.

Στο βίντεο καταγράφεται ένας ιδιαίτερα κινητικός Τραμπ και απαθανατίζεται να αμύνεται σε μία πάσα, κλωτσώντας στη συνέχεια την μπάλα προς την οθόνη. Η οθόνη θρυμματίζεται και με αυτή τη σκηνή ολοκληρώνεται το βίντεο.

cnn.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠCRISTIANO RONALDO

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα