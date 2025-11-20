Το AI βίντεο του Τραμπ να παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ένα βίντεο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο Οβάλ Γραφείο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ανήρτησε την Πέμπτη (20/11) ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες μετά την - πραγματική αυτή τη φορά - συνάντησή του με τον Πορτογάλο επιθετικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε το βίντεο στο Truth Social, λίγο μετά το δείπνο που είχε με τον Ρονάλντο και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο» δήλωσε ο Τραμπ. «Ο Μπάρον τον γνώρισε και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι τους σύστησα» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Αν και ο Ρονάλντο δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια το δείπνο, αναδημοσίευσε ένα βίντεο του ίδιου και του Τραμπ να περπατούν στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου.

Στο βίντεο καταγράφεται ένας ιδιαίτερα κινητικός Τραμπ και απαθανατίζεται να αμύνεται σε μία πάσα, κλωτσώντας στη συνέχεια την μπάλα προς την οθόνη. Η οθόνη θρυμματίζεται και με αυτή τη σκηνή ολοκληρώνεται το βίντεο.

cnn.gr