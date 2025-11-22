Πώς καταστρέφονται τα κατασχεμένα ναρκωτικά στην Κύπρο (βίντεο)

Πίσω από κάθε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ή παράνομων αναβολικών ουσιών, υπάρχει ένα τελευταίο, σιωπηλό στάδιο που λίγοι γνωρίζουν. Είναι η στιγμή κατά την οποία η υπόθεση κλείνει οριστικά: η καταστροφή των τεκμηρίων. Πρόκειται για μια διαδικασία απόλυτα θεσμοθετημένη, διαφανή και ελεγχόμενη, που σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας ποινικής διαδρομής, από την κατάσχεση των παράνομων ουσιών, μέχρι την απόφαση του Δικαστηρίου.

Η πορεία κάθε ουσίας ξεκινά τη στιγμή της κατάσχεσής της. Τα μέλη της Αστυνομίας την παραλαμβάνουν, τη σφραγίζουν και καταγράφουν σχολαστικά όλα τα στοιχεία της. Από εκεί, το τεκμήριο αποστέλλεται στο Κρατικό Χημείο, όπου εξετάζεται και επιβεβαιώνεται το είδος και η ακριβής ποσότητα του. Στη συνέχεια σφραγίζεται εκ νέου και φυλάσσεται μέχρι να παρουσιαστεί επίσημα στο Δικαστήριο, ως μαρτυρία για την υπόθεση.

Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι νομικές διαδικασίες – όταν δηλαδή δεν εκκρεμεί κανένα ένδικο μέσο – τα τεκμήρια παίρνουν τον δρόμο για την καταστροφή τους.

Η διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα σε όλες τις επαρχίες, όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός τεκμηρίων. Οι διαδικασίες αυτές οργανώνονται και πραγματοποιούνται από τα Κλιμάκια της ΥΚΑΝ, σε όλες τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Όπως προνοείται από τη θεσμοθετημένη διαδικασία, κάθε τεκμήριο παρουσιάζεται και ελέγχεται από τριμελή επιτροπή. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Κρατικού Χημείου και της Αστυνομίας. Παρών, ως παρατηρητής, μπορεί να είναι και εκπρόσωπος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό.

Τα τεκμήρια εξετάζονται ένα-ένα, όπως ακριβώς είναι συσκευασμένα και σφραγισμένα, από το Κρατικό Χημείο. Τοποθετούνται σε ειδικού τύπου συσκευασία, η οποία επίσης σφραγίζεται. Ακολούθως, όλα τα τεκμήρια μεταφέρονται με τη συνοδεία της επιτροπής σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, όπου και αποτεφρώνονται σε ειδικό αποτεφρωτήρα. Μετά το πέρας της καύσης, η επιτροπή υπογράφει το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Καταστροφής, επισφραγίζοντας το τέλος της διαδικασίας.

Μόνο κατά τη φετινή χρονιά καταστράφηκαν τεκμήρια από 1.184 υποθέσεις που διερευνήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ.