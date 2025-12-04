Ελλάδα: Συγκλονιστικές εικόνες από την κακοκαιρία Byron - H ΕΜΑΚ διέσωσε οικογένεια από πλημμυρισμένο δρόμο στη Λακωνία (βίντεο, φώτος)

Δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται σε περιοχές της Λακωνίας και του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπου κλιμάκια της ΕΜΑΚ προχωρούν σε συνεχείς απεγκλωβισμούς πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα, σώζοντας ανθρώπους από τον κίνδυνο πνιγμού.

Στη Σκάλα Λακωνίας, άνδρες της ΕΜΑΚ προχώρησαν στη διάσωση τριών ατόμων την τελευταία στιγμή, από όχημα που είχε εγκλωβιστεί και κατακλυστεί από τα νερά. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητο, το οποίο είχε βυθιστεί σε πλημμυρισμένο σημείο, με τις εικόνες της επιχείρησης να αποτυπώνονται σε βίντεο.

Στο σχετικό υλικό που δημοσιεύθηκε από το Forecast Weather Greece καταγράφονται οι προσπάθειες των διασωστών μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ισχυρή ροή νερού και περιορισμένη ορατότητα, καθώς προσεγγίζουν το όχημα και απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Βίντεο από επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό:

Η οργανωμένη επιχείρηση και η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων συνέβαλαν ώστε ο απεγκλωβισμός να ολοκληρωθεί χωρίς σοβαρότερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με ανάρτηση της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας» στο Facebook, εννέα άτομα της ομάδας επιχείρησαν σε περιοχή του Μαυροβουνίου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να προσεγγίσουν την οικία, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, οι άνθρωποι που διασώθηκαν παρουσιάζουν μόνο ελαφρά υποθερμία και, συνολικά, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις σωστικές δυνάμεις σε Λακωνία και Δήμο Ανατολικής Μάνης να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Προβλήματα από την κακοκαιρία Byron σε Λακωνία και Ζάκυνθο

Εν τω μεταξύ, προβλήματα έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας Byron, από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (4/12), στη Λακωνία.

Συγκεκριμένα, στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή, σύμφωνα με το lakonikos.gr.

Ο τοίχος, υποχώρησε, λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητα στην ανατολική Μάνη.

Βίντεο από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Βαθύ Γυθείου:

«Είναι δύσκολη η κατάσταση»

«Είναι δύσκολη η κατάσταση στη Λακωνία, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή μας», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Βερούτης.

Όπως σημείωσε, «καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Παράλληλα, ο κ. Βερούτης είπε ότι «τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Δείτε βίντεο από τις Αιγιές Γυθείου:

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι «δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των μαθητών, ώστε να μην κινδυνεύσουν, όπως για παράδειγμα στη μεταφορά μαθητών του ειδικού σχολείου στην Πετρίνα, όπου πήγε πρώτα η Αστυνομία για να διαπιστώσει αν μπορούν να μεταφερθούν ασφαλώς οι μαθητές». Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας, ανέφερε ότι «προσανατολίζομαι στο να εκδώσω απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολείων, αύριο Παρασκευή».

Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ζάκυνθο

Προβλήματα έχει προκαλέσει και στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και οι Αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου - Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:1. Σήμερα Πέμπτη (4/12) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου, (ιδιαίτερα σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

2. Αύριο Παρασκευή (5/12) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Παρασκευή στις 12.00.

Πηγή: protothema.gr