Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα τελευταία 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού

Νέα διάσταση λαμβάνει η ιστορία του Κωνσταντίνου Θεολόγου, του κτηνοτρόφου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να αποχαιρετά τα τελευταία 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού, τα οποία πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο άνδρας δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση των τελευταίων ημερών και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γιαννιτσών όπου νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο protothema.gr η κόρη του, με την οποία επικοινωνήσαμε προκειμένου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το βίντεο που ανάρτησε η οικογένεια στο YouTube. Όπως ανέφερε, η κατάσταση του πατέρα της επιδεινώθηκε μετά την απόφαση για την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού του, που ήταν και τα τελευταία καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής στην περιοχή.

Στο αρχικό ρεπορτάζ, ο κτηνοτρόφος καταγραφόταν να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα ζώα που εξέτρεφε για δεκαετίες. Η απόφαση για τη θανάτωση των 450 προβάτων επιβλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω κρούσματος ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, μέτρο που σήμανε την οριστική απώλεια της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού.

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε ο Θεολόγος, περιγράφοντας την οδύνη του. Η οικογένειά του είχε τονίσει πως τα παιδιά μεγάλωσαν δίπλα στο κοπάδι, φροντίζοντας τα νεογέννητα αρνιά με μπιμπερό και αντιμετωπίζοντάς τα ως μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, η έντονη συναισθηματική πίεση των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με την απώλεια του βιώματος μιας ολόκληρης ζωής, επηρέασε σοβαρά την υγεία του. Με την εξαφάνιση του τελευταίου καθαρόαιμου κοπαδιού, η περιοχή χάνει και ένα σημαντικό κομμάτι της κτηνοτροφικής και πολιτισμικής της παράδοσης.

Η υγεία του κτηνοτρόφου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ η οικογένεια ζητά σεβασμό και διακριτικότητα.

