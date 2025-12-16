Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βραζιλία: Καταιγίδα γκρέμισε αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας (βίντεο)

Ριπές ανέμου προκάλεσαν την πτώση της κατασκευής ύψους περίπου 24 μέτρων

Μια σφοδρή ριπή ανέμου κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας γκρέμισε εχθές, 15 Δεκεμβρίου, ένα αντίγραφο του αμερικανικού Αγάλματος της Ελευθερίας στην πόλη Γκουαΐμπα της νότιας Βραζιλίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το άγαλμα ύψους περίπου 24 μέτρων, που βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της αλυσίδας Havan, να γέρνει και κατόπιν να γκρεμίζεται στο έδαφος.

Στο πίσω μέρος, διακρίνονται οχήματα που συνεχίζουν να κινούνται σε πολυσύχναστο δρόμο.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί πλησίον ενός εστιατορίου και η πτώση του προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πηγή: protothema.gr

