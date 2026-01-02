Με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι λύσεις στα χέρια μας. Επ.03

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευρωτουρκικές Σχέσεις και Επίλυση του Κυπριακού

Στο επεισόδιο αυτό συνομιλούμε με τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Πρεσβευτή – Σύμβουλο στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για τις πολύπλοκες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και τη σύνδεσή τους με το Κυπριακό.

Μαζί του ανατρέχουμε στις κρίσιμες διπλωματικές στιγμές των δεκαετιών του ’90, από τη στρατηγική Κρανιδιώτη μέχρι τη Σύνοδο του Ελσίνκι.

Τι σημαίνει σήμερα μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και πώς εμπλέκεται το Κυπριακό σε αυτό το νέο πλαίσιο; Υπάρχουν περιθώρια να διασυνδεθούν ξανά οι ευρωτουρκικές σχέσεις με την επίλυση του Κυπριακού ή χάθηκε ο κρίσιμος χρόνος; 

Ο καθηγητής μιλά με καθαρότητα για τις προϋποθέσεις διασύνδεσης συμφερόντων εντός της Ένωσης, ενώ καταθέτει τη δική του ειλικρινή αποτίμηση για το πολιτικό και προσωπικό αποτύπωμα μιας πορείας δεκαετιών. 

Μια συζήτηση γεμάτη ιστορική μνήμη, στρατηγική σκέψη και πολιτικό ρεαλισμό.

