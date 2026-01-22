Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συγκλονιστικό βίντεο από την Ελλάδα: Η στιγμή που τα τεράστια κύματα παρασύρουν άτυχο λιμενικό στο Άστρος

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου, που υπηρετούσε στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο του eleftheriaonline.gr από τη στιγμή που τα τεράστια κύματα παρασύρουν τον άτυχο λιμενικό.

 

Πηγή: iefimerida.gr 

