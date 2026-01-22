Συγκλονιστικό βίντεο από την Ελλάδα: Η στιγμή που τα τεράστια κύματα παρασύρουν άτυχο λιμενικό στο Άστρος

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου, που υπηρετούσε στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο του eleftheriaonline.gr από τη στιγμή που τα τεράστια κύματα παρασύρουν τον άτυχο λιμενικό.

Πηγή: iefimerida.gr