Ο Λευκός Οίκος δείχνει τον πόλεμο στο Ιράν με memes και video games - Σάλος στις ΗΠΑ με τον τρόπο που παρουσιάζεται

Μια μακάβρια οπτική του πολέμου στο Ιράν, έχει γίνει θέμα στις ΗΠΑ καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να παρουσιάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με όρους «video game».

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζονται πλέον μόνο μέσα από τα παραδοσιακά δελτία ειδήσεων ή τις επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων. Αντίθετα, μετατρέπονται συχνά σε περιεχόμενο που θυμίζει βιντεοπαιχνίδι ή διαδικτυακό meme.

Η εκστρατεία «ενημέρωσης» του Λευκού Οίκου

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία προβάλλεται από τον Λευκό Οίκο με έναν τρόπο που για πολλούς θυμίζει περισσότερο ψυχαγωγία παρά πραγματικό πόλεμο, εγείροντας ανησυχία για εξοικείωση με την αποκτήνωση και την βαρβαρότητα των ενόπλων συγκρούσεων, στον κόσμο του Διαδικτύου.

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury, μεγάλο μέρος των διαδικτυακών αναρτήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από μια ειρωνική και σαρκαστική αισθητική. Βίντεο που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα συνδυάζουν πραγματικές εικόνες από πυραυλικές επιθέσεις με αποσπάσματα από βιντεοπαιχνίδια και κινηματογραφικές υπερπαραγωγές. Σε ένα από αυτά, σκηνές από ταινίες δράσης όπως το «Top Gun», το «Iron Man» και το «Braveheart» εναλλάσσονται με πλάνα από καταστροφές ιρανικών στόχων, καταλήγοντας με το ηχητικό μήνυμα «Flawless victory» από το παιχνίδι Mortal Kombat.

Με πλάνα από το «Grand Theft Auto» και το «Call of Duty»

Ένα άλλο βίντεο με το γνωστό meme από το βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto», «Ah sh*t, here we go again» και σκηνές από το «Call of Duty» πριν μεταφερθεί σε πραγματικές εικόνες βομβαρδισμών.

Η επικοινωνιακή αυτή στρατηγική δεν είναι τυχαία. Στόχος της είναι να προβάλει ισχύ, να προκαλέσει εντυπώσεις και να ενισχύσει την εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας ως αποφασιστικής και αμείλικτης απέναντι στους αντιπάλους της.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, η κυβέρνηση δεν «χλευάζει» τον πόλεμο αλλά αναδεικνύει τις επιτυχίες του αμερικανικού στρατού και την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Πολλοί επικριτές υποστηρίζουν ότι η μετατροπή μιας πραγματικής σύγκρουσης σε διαδικτυακό θέαμα υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του πολέμου και απομακρύνει το κοινό από την ανθρώπινη τραγωδία που τον συνοδεύει. Ο καρδινάλιος του Σικάγο, Μπλέις Κούπιτς, χαρακτήρισε την προσέγγιση αυτή «βαθιά ηθική αποτυχία», υποστηρίζοντας ότι αφαιρεί την ανθρώπινη διάσταση από τα θύματα και μετατρέπει την καταστροφή σε μορφή ψυχαγωγίας, σύμφωνα με το Axios.

Πράγματι, πίσω από τα viral βίντεο και τα διαδικτυακά αστεία κρύβεται μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Τουλάχιστον 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί. Εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό τραύμα, τραύματα από θραύσματα και εγκαύματα, σύμφωνα με το CBS News.

Μια προκαταρκτική έρευνα του Πενταγώνου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αμερικανικός στρατός χτύπησε κατά λάθος ένα ιρανικό σχολείο θηλέων με έναν πύραυλο Tomahawk, σκοτώνοντας, σύμφωνα με αναφορές, 168 παιδιά.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σε αποθήκες πετρελαίου στην Τεχεράνη άφησαν την πόλη των 9 εκατομμυρίων κατοίκων τυλιγμένη σε τοξικό μαύρο καπνό, με τους κατοίκους να αναφέρουν βροχή με πετρέλαιο, κάψιμο στους πνεύμονες και ουρανό τόσο σκοτεινό που έκρυβε τον ήλιο.

Η εμπορευματοποίηση της σύγκρουσης

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με μια ευρύτερη τάση: την εμπορευματοποίηση του πολέμου.

Αγορές προβλέψεων και στοιχηματικές πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες να ποντάρουν σε εξελίξεις των συγκρούσεων, όπως η πτώση κυβερνήσεων ή ακόμη και η πιθανότητα πυρηνικής έκρηξης.

Έτσι, ο πόλεμος μετατρέπεται όχι μόνο σε θέαμα αλλά και σε αντικείμενο οικονομικής κερδοσκοπίας.

Σε έναν κόσμο όπου τα κοινωνικά δίκτυα κυριαρχούν στην ενημέρωση, η γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψηφιακή ψυχαγωγία γίνεται όλο και πιο θολή.

Πηγή: iefimerida.gr