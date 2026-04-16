Το «Cue7» κλέβει τις εντυπώσεις: Το ρομπότ που ντριμπλάρει και σουτάρει με AI

Έναν νέο ανερχόμενο αστέρι του μπάσκετ ανέδειξε η Toyota Motor Corp με το όνομα «Cue7». Ο Cue7 εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ενός αγώνα B.League ανδρών στο Toyota Arena Tokyo στο Koto Ward του Τόκυο στις 12 Απριλίου.

Αφού ανέβηκε στο κέντρο του γηπέδου, κινήθηκε προς ένα καλάθι και, μετά από τρεις ντρίμπλες, έκανε μια ελεύθερη βολή. Στη συνέχεια κινήθηκε στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου και επιχείρησε σουτ 3 πόντων. Η μπάλα χτύπησε στο χείλος και αναπήδησε, αλλά το πλήθος απάντησε με δυνατές επευφημίες.

Η ανάπτυξή του Cue 6

Η ανάπτυξη του Cue ξεκίνησε το 2017 ως εθελοντική δραστηριότητα των εργαζομένων της Toyota. Με το Cue 6, το οποίο εμφανίστηκε το 2022, ο έλεγχος που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη περιοριζόταν σε ορισμένες λειτουργίες, όπως η ρύθμιση της δύναμης κατά τη λήψη, ενώ οι υπόλοιπες κινήσεις του ακολουθούσαν προγράμματα που είχαν οριστεί εκ των προτέρων από ανθρώπους. Είχε επίσης το μειονέκτημα ότι έχανε την ισορροπία του αν έστω και ένας από τους δύο τροχούς σε κάθε πόδι έφευγε από το έδαφος.

Αντίθετα, το Cue7 χρησιμοποιεί «ενισχυτική μάθηση», στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται εκτελώντας επανειλημμένα την ίδια κίνηση σε έναν προσομοιωτή. Έχει επίσης τώρα έναν τροχό σε κάθε πόδι αντί για δύο. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να εκτελεί πολύπλοκες κινήσεις πιο ομαλά και είναι λιγότερο πιθανό να πέσει ακόμα και όταν κινείται γρήγορα.

Ο Tomohiro Nomi, επικεφαλής έρευνας στην Ερευνητική Ομάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Frontier Research Center της εταιρείας και υπεύθυνος ανάπτυξης, δήλωσε με περηφάνια:

«Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η Ιαπωνία χάνει από την Κίνα στη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχουμε δημιουργήσει κάτι που δεν είναι ντροπιαστικό να το παρουσιάσουμε στον κόσμο».

