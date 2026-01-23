Politis to the Point UNITED Επ.01: Κοινωνική συνοχή, τραύμα και επανένωση – Το Κυπριακό πέρα από την πολιτική

Τεχνική βλάβη προκάλεσε διακοπές ρεύματος στη Λευκωσία - Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης

ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

Μια συζήτηση με την Ανδρομάχη Σοφοκλέους για το συλλογικό τραύμα, τη «δικοινοτική φούσκα» και το τι σημαίνει πραγματικά η ειρήνη στην Κύπρο σήμερα

Το νέο podcast UNITED του Politis to the Point, συζητά το Κυπριακό πέρα από τους πολιτικούς όρους και ψάχνει το αποτύπωμά του στους ανθρώπους και τις ιστορίες τους με καλεσμένους από όλο το φάσμα της κοινωνίας.   

Πρώτη καλεσμένη, η πολιτική αναλύτρια και συμπρόεδρος του Volt Cyprus, Ανδρομάχη Σοφοκλέους. Συζητάμε τη λεγόμενη «δικοινοτική φούσκα», τις πρωτοβουλίες ειρήνης που μένουν περιορισμένες σε μικρούς κύκλους, χωρίς θεσμική στήριξη και χωρίς ουσιαστική προβολή. 

Πώς μιλάμε για λύση χωρίς να καλλιεργούμε φόβο;

Πώς προετοιμάζεις μια κοινωνία που μεγάλωσε μέσα στο τραύμα και την ανασφάλεια;

Γιατί δεν υπήρξε ποτέ μια συνειδητή, συλλογική απόφαση για ειρήνη;

Και τι σημαίνει πραγματικά η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία πέρα από συνθήματα και γενικόλογες υποσχέσεις;

 

Η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, με ελληνικούς υπότιτλους:

 

 

