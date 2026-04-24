Αφθώδης πυρετός: €45.000 σε πρόστιμα για παράνομες μετακινήσεις, έξι υποθέσεις στην Αστυνομία

Οκτώ διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 45.000 ευρώ για παραβάσεις μετακινήσεων, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 130/2026 και των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Επιπλέον, για έξι σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων έχουν καταχωριστεί υποθέσεις στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Για τα πιο πάνω ενημερώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για παράνομες μεταφορές ζώων σε περιοχές όπως το Παλιομέτοχο.

Εξηγήσεις έδωσε και ο Πίπης

Το ζήτημα της παράνομης μεταφοράς ζώων στο Παλιομέτοχο τέθηκε χθες στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, εκ μέρους του βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίνου Παπαγιάννη. Όπως είπε και σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, έχει δοθεί άδεια να σφαγούν ζώα σε σφαγεία πριν από δύο εβδομάδες και το φορτηγό που μετέφερε τα ζώα κατέληξε από το σφαγείο, στο Παλιομέτοχο. Έθεσε το ερώτημα, για το ποιος έδωσε την άδεια για θανάτωση των ζώων και ποια είναι τα μέτρα που προστατεύουν από την εξάπλωση του ιού.

Σε απάντηση, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι δεν δόθηκε καμιά άδεια για να γίνει μετακίνηση προς το σφαγείο και η Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε επιβολή διοικητικών προστίμων. Σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση έχει αναφερθεί στην Αστυνομία για διερεύνηση. Πρόσθεσε ότι πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, εντοπίστηκαν και άλλες παράνομες δραστηριότητες εκ μέρους των κτηνοτρόφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θανάτωσης ζώων.

Ανησυχία λόγω διασποράς μεταξύ διαφορετικών ειδών ζώων

Ειδικά για το Παλιομέτοχο, εδώ εντοπίζεται το ένα από τα δύο τελευταία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, τα οποία ανήλθαν σε 104. Πρόκειται για κρούσμα σε φάρμα αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη μονάδα αιγοπροβάτων που προσβάλλεται στην περιοχή, αμέσως μετά την ανίχνευση του ιού σε τρία γειτονικά χοιροστάσια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διασπορά του ιού μεταξύ διαφορετικών ειδών ζώων στην ίδια γεωγραφική ζώνη.

Αυτή η διαπίστωση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όπως δήλωσε το πρωί στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6., ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της κτηνοτροφίας, Δρ Σταύρος Μαλάς.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση για την επιβολή των διοικητικών προστίμων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αξιολογούνται διαρκώς, διαφαίνεται ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσω μετακινήσεων, επαφών και μεταφοράς, μεταξύ άλλων, μολυσμένων υλικών, προϊόντων, εξοπλισμού και διακίνησης οχημάτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη μετάδοση της νόσου.

Για αυτό επαναλαμβάνουν ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει σημαντικότατο μέτρο για την ανακοπή της μετάδοσης του ιού.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν με συνέπεια και αυστηρότητα το ισχύον πλαίσιο, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, τη διασφάλιση της ζωικής παραγωγής και τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν πιστά τις πρόνοιες του Διατάγματος και τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής», αναφέρεται εξάλλου στην ίδια ανακοίνωση.