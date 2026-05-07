Πρώτο κρούσμα χανταϊού στο Ισραήλ - Δεν συνδέεται με την έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ

Ισραηλινός διαγνώστηκε με χανταϊό αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου μετά την παραμονή στην Ανατολική Ευρώπη, μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Η κατάσταση του ασθενούς, αναφέρεται είναι σταθερή, και δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυστηρή απομόνωσή του.

Η διάγνωση έγινε αρχικά με εξέταση αντισωμάτων, η οποία έδειξε έκθεση στον ιό, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με μοριακό έλεγχο PCR. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ασθενούς, του τόπου κατοικίας του ή του ιατρικού κέντρου όπου εξετάστηκε.

Ο χανταϊός είναι οικογένεια ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά. Η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται συνήθως όταν εισπνεύσει μικροσκοπικά σωματίδια από ξεραμένα ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων ποντικών ή αρουραίων, ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό αποθηκών, εξοχικών ή κλειστών χώρων όπου υπήρχε παρουσία τρωκτικών. Πιο σπάνια, η μόλυνση μπορεί να προκληθεί από δάγκωμα ή γρατζουνιά.

Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με κοινή ίωση: πυρετός, ρίγη, μυϊκοί πόνοι, πονοκέφαλος, έντονη αδυναμία, ναυτία, εμετοί, διάρροια ή πόνος στην κοιλιακή χώρα. Σε ορισμένα στελέχη μπορεί να ακολουθήσει βαριά πνευμονική προσβολή, με δύσπνοια, βήχα, υγρό στους πνεύμονες, υπόταση και καρδιακή επιβάρυνση. Σε στελέχη που απαντώνται κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία μπορεί να εμφανιστεί αιμορραγικός πυρετός με νεφρική βλάβη.

Δεν υπάρχει ειδική, αποδεδειγμένη αντιική θεραπεία για τις περισσότερες λοιμώξεις· η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, με παρακολούθηση, οξυγόνο ή υποστήριξη νεφρικής λειτουργίας όταν χρειάζεται.

Το ισραηλινό περιστατικό δεν συνδέεται, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, με την έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν θάνατοι και ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα. Εκεί εντοπίστηκε στέλεχος Andes, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ότι μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο ύστερα από στενή, παρατεταμένη επαφή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Πηγή: ΚΥΠΕ