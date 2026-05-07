Ομογενής 70 ετών ο Έλληνας από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού, δεν μένει στην Ελλάδα

Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, είναι ένας 70χρονος ομογενής που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ήδη μαζί του έχει έρθει σε επικοινωνία και ο ΕΟΔΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό του ιστορικό, καθώς και για τις πρόσφατες μετακινήσεις του, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πιθανή αλυσίδα έκθεσης και μετάδοσης.

«23 επιβάτες έφυγαν από το πλοίο και ταξίδεψαν κανονικά στις χώρες τους»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου αναμένεται να φτάσει μεθαύριο, Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

The MV Hondius, carrying 150 people and hit by a deadly hantavirus outbreak that has killed three, is headed to the Canary Islands in Spain. The outbreak involves the Andes strain of hantavirus, which in rare cases can spread between people https://t.co/v09PP07n8w pic.twitter.com/rcfdKGnysQ — Reuters (@Reuters) May 7, 2026

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Τρία άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε χθες, Τετάρτη, από το Πράσινο Ακρωτήρι. «Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο (...), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Oceanwide, τρία άτομα — δύο μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως επαφή κρούσματος — απομακρύνθηκαν από το πλοίο και στη συνέχεια αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου

«Και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε η Αν Λίντστραντ εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Στέλεχος των Άνδεων

Το στέλεχος του ιού, που εντοπίστηκε σε έναν από τους επιβάτες της κρουαζιέρας, ο οποίος αποβιβάστηκε στη Νότια Αφρική, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας.

Στο μεταξύ το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γενεύης επιβεβαίωσε ότι εντόπισε το ίδιο στέλεχος σε ασθενή που νοσηλεύεται εκεί. Εξάλλου ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση, ανακοίνωσε η ολλανδική αεροπορική εταιρεία.

Οι ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM. Τρία άτομα - ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius - έχουν πεθάνει από την αρχή της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το ελβετικό υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε πότε βρέθηκε ο ασθενής αυτός στο κρουαζιερόπλοιο, όμως αργότερα ενημέρωσε το AFP ότι αυτός «επέστρεψε στην Ελβετία από την Αγία Ελένη», ένα βρετανικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου το πλοίο έκανε στάση από τις 22 ως τις 24 Απριλίου.

Σε αυτό το στάδιο, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ένα ή περισσότερα από τα πρώτα κρούσματα «μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», προτού υπάρξει «διασπορά μεταξύ ανθρώπων». Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να στείλει σε χώρες πολίτες των οποίων έχουν ασθενήσει ή έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα (Ισπανία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ολλανδία και Βρετανία ) το DNA του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού, ώστε να διευκολυνθεί η ανίχνευσή του, καθώς και «οδηγίες διάγνωσης και πρωτόκολλα θεραπείας».

Πηγή: protothema.gr