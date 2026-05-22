Απάντηση εκπροσώπου Google για καταγγελία ενώσεων καταναλωτών

Απάντηση στην καταγγελία των ενώσεων καταναλωτών για συνεχή και συστηματική παράβαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), δίνει εκπρόσωπος της Google.

«Η συγκεκριμένη καταγγελία διαστρεβλώνει τον τρόπο με τον οποίο καταπολεμούμε τις απάτες και παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες. Λαμβάνουμε εκτεταμένα μέτρα για να κρατήσουμε τις απάτες μακριά από τις πλατφόρμες μας, αποκλείοντας πάνω από το 99% των διαφημίσεων που παραβιάζουν τις πολιτικές μας προτού καν προβληθούν», δήλωσε στον «Π», εκπρόσωπος της Google.

Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), σε συνεργασία με 281 οργανώσεις καταναλωτών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών (BEUC), υπέβαλε στις 21 Μαΐου 2026 καταγγελία κατά των Meta, TikTok και Google.

Η καταγγελία αυτή βασίζεται σε εκτεταμένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026 από τη BEUC και 13 οργανώσεις καταναλωτών. Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι οικονομικές απάτες παραμένουν ιδιαίτερα διαδεδομένες στις πλατφόρμες Meta, TikTok και Google και ότι οι εταιρείες αποτυγχάνουν συστηματικά να λάβουν αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα.

Συνολικά, εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν 893 δόλιες διαφημίσεις σε 13 χώρες, οι οποίες ήταν ενεργές σε μία ή περισσότερες από τις τρεις πλατφόρμες.