Ελληνικά Βραβεία Βιβλίου Public: Ξεκίνησε η τελική φάση ψηφοφορίας του κοινού για την ανάδειξη των μεγάλων νικητών

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των 13ων Ελληνικών Βραβείων Βιβλίου Public, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν τα 10 δημοφιλέστερα βιβλία σε καθεμία από τις 10 κατηγορίες του θεσμού. Οι shortlist διαμορφώθηκαν βάσει των ψήφων του αναγνωστικού κοινού, με τους τίτλους που ξεχώρισαν να προέρχονται από ένα σύνολο 1.606 βιβλίων, 1.549 συγγραφέων και 77 εκδοτών.

Ξεκίνησε η δεύτερη και τελική φάση της ψηφοφορίας των αναγνωστών, η οποία θα αναδείξει τους μεγάλους νικητές ανά κατηγορία. Έως και τις 07 Ιουνίου, το κοινό καλείται να επιλέξει τους αγαπημένους του τίτλους, με τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινώνονται στις 15 Ιουνίου μέσω του www.publicbookawards.gr.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ανάδειξης των νικητών για τα ειδικά βραβεία του θεσμού. Συγκεκριμένα, για την κατηγορία «Εκδοτικό Αποτύπωμα» η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή, ενώ για τα βραβεία των Βιβλιοπωλείων Public «Ελληνικό Μυθιστόρημα» και «Παιδικό Βιβλίο» θα ψηφίσουν οι Σύμβουλοι Πωλήσεων των βιβλιοπωλείων Public. Όλα τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία έχει στόχο να τιμήσει το βιβλίο και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Ακολουθούν αναλυτικά οι shortlist με τους 10 δημοφιλέστερους τίτλους ανά κατηγορία, σε αλφαβητική σειρά.

Ελληνικό Μυθιστόρημα

Αληθινή αγάπη, Νίκος Κωνσταντινίδης, Εκδόσεις Παπαζήση Βουτιά στην αγάπη, Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, Εκδόσεις Ψυχογιός Είναι έγκλημα χημ...ίου, Βαγγέλης Νάστος, Εκδόσεις Bell Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, Γιάννης Ξανθούλης, Εκδόσεις Διόπτρα Και εγένετο φως: Κι αν το σκοτάδι… σου προσέφερε την αλήθεια;, Στέφανος Αλεξιάδης, Εκδόσεις Μίνωας Ο τρόπος που λες τ’ όνομά μου, Κώστας Κρομμύδας, Εκδόσεις Διόπτρα Πανδώρα, Χρήστος Α. Χωμενίδης, Εκδόσεις Πατάκη Σταγόνες, Φυστίκι ΠουΚυλάει, Εκδόσεις Διόπτρα Το μυστήριο της οικίας του μελισσουργού, Χρυσόστομος Καλαντζής, Εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα Χάλκινα κατώφλια, Ισίδωρος Ζουργός, Εκδόσεις Πατάκη

Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα

James, Percival Everett, Μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά, Εκδόσεις Ψυχογιός Tog 3 – Η κληρονόμος της φωτιάς, Sarah J. Maas, Μετάφραση: Έλλη Συλογίδου, Εκδόσεις Ψυχογιός Αδελφοί Καραμάζοφ, Fyodor Dostoevsky, Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου, Εκδόσεις Άγρα Βούτυρο, Asako Yuzuki, Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου, Εκδόσεις Πατάκη Η πρόσκληση, Sebastian Fitzek, Μετάφραση: Ειρήνη Γεούργα, Εκδόσεις Διόπτρα Η ώρα του λύκου, Jo Nesbo, Μετάφραση: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Εκδόσεις Μεταίχμιο Θύελλα Όνυξ, Rebecca Yarros, Μετάφραση: Νοέλα Ελιασά, Εκδόσεις Διόπτρα Ιντερμέτζο, Sally Rooney, Μετάφραση: Μυρτώ Καλοφωλιά, Εκδόσεις Πατάκη Μου πέθανες, José Luís Peixoto, Μετάφραση: Ζωή Καραμπέκιου, Εκδόσεις Βακχικόν Το μυστικό των μυστικών, Dan Brown, Μετάφραση: Χρήστος Καψάλης, Εκδόσεις Ψυχογιός

Ελληνικό non-fiction (δοκίμιο, έρευνα, βιογραφία, μαρτυρία, πολιτική, οικονομία)

4 Μικρές αφηγήσεις πολιτισμικής ιστορίας, Χρήστος Μεράντζας, Εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα Δεύτερη ευκαιρία, Στέφανος Κασσελάκης, Εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα Δύσκολη περίοδος, Φυστίκι ΠουΚυλάει, Εκδόσεις Διόπτρα Εμμανουήλ Καραλής: Όταν κοιτάς από ψηλά, Νίκος Μιχαλόπουλος, Εκδόσεις Διόπτρα Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ ένα μπαρ, Θεόδωρος Παπακώστας, Εκδόσεις Key Books Επένδυσε τώρα. Μ' ευχαριστείς μετά, Γιάννης Κανταρτζής, Εκδόσεις Key Books Η επόμενη μέρα: Μια προσωπική ιστορία επιβίωσης, Γεωργία Κλειδαριά, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Παιδαγωγική της ειρήνης, Κυριάκος Μπονίδης, Εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα Σπασμένες φωνές, γεμάτες φως, Μάριος Αργυρίδης, Εκδόσεις Επίμετρο Ψυχικές διαδρομές του πένθους: Ιστορίες απώλειας, Κία Θανοπούλου, Εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα

Ελληνικό Διήγημα

Ανάξια, Λουκία Σταυρινού-Χαραλάμπους, Εκδόσεις Γκοβόστη Ανθρώπινες στιγμές, Μαρία Κακαβογιάννη, Εκδόσεις Ωκεανός Βαθύ ποτάμι, Γιώργος Σπηλιόπουλος, Εκδόσεις Βαχκικόν Γράμματα στην Παναγία, Κυριάκος Χάριτος, Εκδόσεις Πατάκη Η εγγαστρίμυθη φάλαινα, Χρήστος Αστερίου, Εκδόσεις Πατάκη Μελατονίνη, Νίκος Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Κάκτος Μεσοτοιχίες: Αθέατοι συγκάτοικοι, Μισέλ Φάις, Εκδόσεις Πατάκη Μια πόρτα στο Αιγαίο: Εικόνες σαν παραμύθι, Αντιγόνη Κοφονικόλα, Εκδόσεις Αρχέτυπο Στη σκιά του όρους Όχη, Γιάννης Μακριδάκης, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας Το μήνυμα, Γρηγόρης Αυδίκος, Εκδόσεις Πνοή

Σύγχρονη Ελληνική ποίηση

Punctum, Μαρία Καντ (Καντωνίδου), Εκδόσεις Gutenberg Αγία Κυριακή, Μανώλης Καραφύλλης, Εκδόσεις Αντίποδες Αν αλλάζαμε κουρτίνες..., Μαρία Κούλη, Εκδόσεις Βακχικόν Ειδο-ποιήσεις, Σοφία Μιμιλίδου, Εκδόσεις Ιωλκός Η δεύτερη ομορφιά ή το γαλάζιο τ’ ουρανού, Διονύσης Καψάλης, Εκδόσεις Άγρα Η μπιρίμπα του θεού, Νάσια Αμπατζόγλου, Lebee Publications Μαγνητική ρουτίνα, Δημήτρης Τζάνογλου, Έναστρον Εκδόσεις Στη σκιά του νυστεριού, Ευάγγελος Γ. Κεραμίδας, Εκδόσεις Καστανιώτη Το φως που επιμένει, Στέλλα Βερτινάκη, Εκδόσεις Αγγελάκη Υπήρξαμε εδώ, Ρούλα Τσούμπα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία

Κάθε βούλα μια ευχή, Έλενα Ζιάκα, Κωνσταντίνος Τούφας, Εικονογράφηση: Νίκος Γιαννόπουλος, Εκδόσεις Πυραμίδα Καλώς ήρθες στον κόσμο που αισθάνεσαι - παίξε και ανακάλυψε όλα σου τα συναισθήματα, Μάριος Μαζάρης, Εικονογράφηση: Missy Merida & Ουρανία Λυμπεροπούλου, Εκδόσεις Μεταίχμιο Λίμπερτυ: το πλοίο της ελευθερίας, Μαρία Γιάσσα & Μελίνα Ηλιοπούλου, Εικονογράφηση: Έλενα Τσαπρούνη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Με λένε Άρια, Άρια Παπανικολάου, Εικονογράφηση: Παρασκευή Χατζοπούλου, Εκδόσεις Ψυχογιός Με το νι και με το βήτα, Ισμήνη Παφίτη, Εικονογράφηση: Μαρία Μανουρά, Ελληνοεκδοτική Ο γενναίος κι ο ελευθέριος συναντούν την αγάπη, Μαρία Αθανασοπούλου, Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου, Εκδόσεις Διάνοια Ο κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα, Γιώργος Ρόβας, Εικονογράφηση: Ευτυχία Στυλιανέα, Εκδόσεις Ιβίσκος Πού ήμουν πριν γεννηθώ;: μια ιστορία για τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο αλλιώς…, Μοσχούλα Αντιπαριώτη, Θάνος Σαρρής, Εικονογράφηση: Missy Merida, Εκδόσεις Φουρφούρι Πού πήγε η άνοιξη, Νίκη Ευελπίδου, Εικονογράφηση: Zafouko Yamamoto, Ελληνοεκδοτική Χρονοθύελλα, Αθηνά Νάσσαρ, Μαριάννα Μοσχίδου, Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη, Εκδόσεις Πνοή

Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία

Influencer: ιστορίες της μιας ανάσας, Πολυχρόνης Κουτσάκης, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο, Αδαμαντία Αλατάρη, Εκδόσεις Άθως Είσαι μικρός & δε χωράς, Μαρία Λυκάρτση, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Επτά συν μια ιστορίες για ένα κορίτσι, Νικολέτα Καπίλλα, Εκδόσεις Κέδρος Η χαμένη στήλη των Ετρούσκων: περιπέτεια στη Λήμνο, Κώστας Στοφόρος, Εκδόσεις Κέδρος Ο μάγος και ο δράκος, Αλβέρτος Καραγιάννης, Εκδόσεις Διάνοια Οδύσσεια - η περιπέτεια, Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις Καλέντη Οι διάδοχοι των Θεών, Νίκος Χαριτάκης, Εκδόσεις Αρχέτυπο Το κατέβασμα του φεγγαριού, Χρυσόστομος Τσαπραΐλης, Εκδόσεις Ίκαρος Χωρίς φίλτρα, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Εκδόσεις Bell

Ευ ζην (ελληνικά βιβλία Μαγειρικής, Αυτοβελτίωσης, Χόμπι-Ελεύθερου Χρόνου)

81 «πιάτα» με ελληνικά προϊόντα, Ανδρέας Λαγός, Ελληνοεκδοτική Brotherakia – Coloring book Μικρή Ολλανδέζα, Δανάη Γεωργαντά, Εκδόσεις Μεταίχμιο Hi protein!, Άκης Πετρετζίκης, Εκδόσεις Διόπτρα The self love diary, Μαρία Καρακώστα, Εκδόσεις Ιβίσκος Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία;, Π. Λίβυος, Εκδόσεις Ψυχογιός Δε fem μπουκ 12 μήνες αυτοφροντίδας, Madame Ginger, Εκδόσεις Μεταίχμιο Είσαι και γυναίκα, Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Εκδόσεις Ψυχογιός Εσύ καθορί…ζεις τη ζωή σου, Νίκος Ηλία, Εκδόσεις Φυλάτος Όσα έμαθα από τα παιδιά, Ελισάβετ Κρίπα, Εκδόσεις Key Books Ψυχή μου μεγάλη, Γιάννης Αθανασόπουλος, Εκδόσεις Ψυχογιός

Πρωτοεμφανιζόμενος/η συγγραφέας

F@CK the diet, Βασίλειος Κατσίλας, Εκδόσεις Διόπτρα Memories, Μαρίνα Μπίμπα, Εκδόσεις Ψυχογιός Rec, Γιώργος Σύρμας, Εκδόσεις Ίκαρος Άσε κάτω το ρημάδι, μιλάω!, Ορέστης Μήλιος, Εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα Αυτό που μας φέρνει κοντά! Μια βόλτα στις κουζίνες του κόσμου, Κούλα Πανάγου, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Δέμφις, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Εκδόσεις Πνοή Η πέτρα, Άγγελος Ευαγγελίδης, Εκδόσεις Περισπωμένη Μπουάνα, Βαλερί Αγγέλου, Εκδόσεις Διόπτρα Του Όθωνα τα χρόνια, Ελένη Λετώνη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος Φόνος στην ταράτσα: η καλύτερη θέα κρύβει …το χειρότερο μυστικό, Νατάσα Ιντζόγλου, Εκδόσεις Μίνωας

Audiobook

Άκουσε! H τέχνη της αποτελεσματικής επικοινωνίας, Dale Carnegie, Αφήγηση: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Bookvoice.gr Γερτρούδη, Herman Hesse, Αφήγηση: Χριστόδουλος Στυλιανού, Εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr Εμμανουήλ Καραλής: Όταν κοιτάς από ψηλά, Νίκος Μιχαλόπουλος, Αφήγηση: Αιμίλιος Χειλάκης, Εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή, ψυχή μου, Θέκλα Πετρίδου, Αφήγηση: Πέγκυ Σταθακοπούλου, Εκδόσεις Memento, Bookvoice.gr Ιθάκη, Αλέξης Τσίπρας, Αφήγηση: Αιμίλιος Χειλάκης, Εκδόσεις Gutenberg, Bookvoice.gr Κακή νοικοκυρά, μέτρια μαγείρισσα, τουρίστρια μάνα, Μανίνα Ζουμπουλάκη, Αφήγηση: Ναταλία Δραγούμη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Bookvoice.gr Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας 2: Ακόμα μερικές αφηγήσεις για γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ποτέ δεν συνέβησαν, Σταύρος Παναγιωτίδης, Αφήγηση: Σταύρος Παναγιωτίδης, Εκδόσεις Κέδρος, Bookvoice.gr Ο βασιλιάς της οργής, Ana Huang, Αφήγηση: Παρασκευή Δουρουκλάκη, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Bookvoice.gr Το βιβλίο που θέλεις να διαβάσουν όσοι αγαπάς, Philippa Perry, Αφήγηση: Θεόβη Στύλλου, εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr Το ποτάμι των χίλιων τυφλών, Πάνος Δημάκης, Αφήγηση: Μαρία Καβογιάννη, εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr

Μέσα από το publicbookawards.gr, το κοινό καλείται να αναδείξει τα κορυφαία βιβλία ανάμεσα σε 10 κατηγορίες από το ελληνικό μυθιστόρημα και την παιδική λογοτεχνία έως την ποίηση και τα audiobooks.

