CY-Alert: Σε λειτουργία από 2 Ιουνίου το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πολιτών - Τι πρέπει να κάνουμε για να λαμβάνουμε τα μηνύματα

Σε λειτουργία τίθεται από τις 2 Ιουνίου το νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού, CY-Alert, μέσω του οποίου οι πολίτες θα λαμβάνουν άμεσα ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα σε περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη.

Το σύστημα παρουσιάστηκε στις 26 Μαΐου, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημου Δαμιανού, παρουσία του αναπληρωτή Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας Θεόδωρου Λεμονιάτη.

Πώς λειτουργεί το CY-Alert

Το CY-Alert βασίζεται στην τεχνολογία Cell Broadcast και επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο προς όλες τις κινητές συσκευές που βρίσκονται εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ή εγκατάσταση εφαρμογής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM, ενώ θα παρακάμπτουν ακόμη και τη λειτουργία αθόρυβου ή σίγασης της συσκευής, συνοδευόμενες από χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και έντονη δόνηση.

Χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων

Όπως διευκρινίστηκε, το σύστημα λειτουργεί χωρίς συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων ή στοιχείων της συσκευής, με μόνη προϋπόθεση για τη λήψη των ειδοποιήσεων την ενημέρωση του κινητού τηλεφώνου στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού Android ή iOS.

Η αποστολή των μηνυμάτων θα γίνεται από την Πολιτική Άμυνα μέσω των δικτύων των αδειοδοτημένων παρόχων κινητής τηλεφωνίας και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κίνδυνο ή την έκτακτη κατάσταση, καθώς και οδηγίες προστασίας ή απομάκρυνσης από επηρεαζόμενες περιοχές.

«Σημαντικό εργαλείο για την ετοιμότητα του Κράτους»

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι το CY-Alert ενισχύει την ετοιμότητα του κράτους και αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, σημειώνοντας ότι η άμεση ενημέρωση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

«Το εργαλείο που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ Κράτους και πολίτη, ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και ετοιμότητας και διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση και αξιόπιστη διαχείριση κρίσεων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, εξηγώντας ότι η τεχνολογία Cell Broadcast επιτρέπει την αποστολή σημάτων απευθείας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προς όλες τις συσκευές εντός της επιλεγμένης περιοχής, χωρίς να επηρεάζεται από τον φόρτο του δικτύου.

Δοκιμαστικές ειδοποιήσεις και γραμμή ενημέρωσης

Κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες λειτουργίας του συστήματος θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις σε πραγματικό περιβάλλον, με τους πολίτες να ενδέχεται να λαμβάνουν δοκιμαστικές ειδοποιήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις θα γίνονται σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές προς αποφυγή πανικού των πολιτών.