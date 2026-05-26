ΔΕΑ: Ξεκινούν νέες ανασκαφές σε 8 σημεία για εύρεση αγνοουμένων - Συνεργείο θα μεταβεί σε στρατιωτική περιοχή στην Κυρά της Μόρφου

Έχουν αποπερατωθεί 26 ανασκαφές από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα στο πλαίσιο των εργασιών της ΔΕΑ και μετά τις αργίες της Εορτής των Θυσιών και του Κατακλυσμού, στις 2 Ιουνίου αρχίζουν ανασκαφές τα 8 συνεργεία της Επιτροπής, το ένα σε σημείο σε στρατιωτική περιοχή, ενώ στο ανθρωπολογικό εργαστήρι βρίσκονται για ταυτοποίηση οστά 5 ατόμων επιπλέον των παλαιότερων ευρημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε το ΚΥΠΕ από την ε/κ πλευρά για την ΔΕΑ, τα οστά δύο ατόμων που εντοπίστηκαν προς το τέλος του 2025 σε ανασκαφές στο κατεχόμενο Λευκόνοικο, άλλων δύο στην Λάπηθο και ενός στον Καραβά που εντοπίστηκε την τελευταία ημέρα του 2025, έχουν μεταφερθεί στο εργαστήρι ταυτοποίησης.

Από τις 26 ανασκαφές εντός του τρέχοντος έτους, τους 5 αυτούς μήνες, προέκυψαν ευρήματα οστών που αντιστοιχούν σε δύο άτομα στη Λάπηθο, όπου οι ανασκαφές θα συνεχιστούν στις 2 Ιουνίου μετά το τέλος των αργιών. Ανασκαφές διενεργούνται και θα συνεχίσουν επίσης στο Έξω Μετόχι και την Γαλάτεια. Στις 2 Ιουνίου θα ξεκινήσει ανασκαφή στη Χούλου της Πάφου, στις 3 Ιουνίου δύο διαφορετικές ανασκαφές στην Άσσια και την Κυθρέα και στις 5 Ιουνίου στη νεκρή ζώνη στο Γερόλακκο.

Μέσω της ΔΕΑ έχουν προταθεί για ανασκαφές 10 σημεία σε στρατιωτικές περιοχές, εκ των οποίων έγιναν εργασίες σε 3: στρατιωτική περιοχή στην κατεχόμενη πλευρά της Δερύνειας, στην Πέτρα Αμμοχώστου και κοντά στο Συγχαρί σε ορεινή περιοχή του Πέλλα Πάις. Εκτός απροόπτου ανασκαφές θα ξεκινήσουν μετά τις 2 Ιουνίου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης από τον τουρκικό στρατό, στην Κυρά της Μόρφου, όπου θα μεταβεί το 8ο συνεργείο της ΔΕΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΔΕΑ έχει προχωρήσει με δικά της συνεργία παλαιότερα σε ανασκαφή στην περιοχή του κοιμητηρίου στον Τεκκέ Μπαχτσέ στην κατεχόμενη Λευκωσία, αλλά όχι στο σημείο όπου έχουν ταφεί Τ/κ εκεί όπου αυτό το διάστημα διενεργεί ανασκαφές η τ/κ πλευρά από μόνη της.

Πηγή: ΚΥΠΕ