Συναγερμός στη Λάρνακα: Γάζωσαν αυτοκίνητο στον Άγιο Θεόδωρο λίγες ώρες μετά τον εμπρησμό οχήματος 28χρονου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΔΕΑ: Ξεκινούν νέες ανασκαφές σε 8 σημεία για εύρεση αγνοουμένων - Συνεργείο θα μεταβεί σε στρατιωτική περιοχή στην Κυρά της Μόρφου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εκτός απροόπτου ανασκαφές θα ξεκινήσουν μετά τις 2 Ιουνίου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης από τον τουρκικό στρατό.

Έχουν αποπερατωθεί 26 ανασκαφές από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα στο πλαίσιο των εργασιών της ΔΕΑ και μετά τις αργίες της Εορτής των Θυσιών και του Κατακλυσμού, στις 2 Ιουνίου αρχίζουν ανασκαφές τα 8 συνεργεία της Επιτροπής, το ένα σε σημείο σε στρατιωτική περιοχή, ενώ στο ανθρωπολογικό εργαστήρι βρίσκονται για ταυτοποίηση οστά 5 ατόμων επιπλέον των παλαιότερων ευρημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε το ΚΥΠΕ από την ε/κ πλευρά για την ΔΕΑ, τα οστά δύο ατόμων που εντοπίστηκαν προς το τέλος του 2025 σε ανασκαφές στο κατεχόμενο Λευκόνοικο, άλλων δύο στην Λάπηθο και ενός στον Καραβά που εντοπίστηκε την τελευταία ημέρα του 2025, έχουν μεταφερθεί στο εργαστήρι ταυτοποίησης.

Από τις 26 ανασκαφές εντός του τρέχοντος έτους, τους 5 αυτούς μήνες, προέκυψαν ευρήματα οστών που αντιστοιχούν σε δύο άτομα στη Λάπηθο, όπου οι ανασκαφές θα συνεχιστούν στις 2 Ιουνίου μετά το τέλος των αργιών. Ανασκαφές διενεργούνται και θα συνεχίσουν επίσης στο Έξω Μετόχι και την Γαλάτεια. Στις 2 Ιουνίου θα ξεκινήσει ανασκαφή στη Χούλου της Πάφου, στις 3 Ιουνίου δύο διαφορετικές ανασκαφές στην Άσσια και την Κυθρέα και στις 5 Ιουνίου στη νεκρή ζώνη στο Γερόλακκο.

Μέσω της ΔΕΑ έχουν προταθεί για ανασκαφές 10 σημεία σε στρατιωτικές περιοχές, εκ των οποίων έγιναν εργασίες σε 3: στρατιωτική περιοχή στην κατεχόμενη πλευρά της Δερύνειας, στην Πέτρα Αμμοχώστου και κοντά στο Συγχαρί σε ορεινή περιοχή του Πέλλα Πάις. Εκτός απροόπτου ανασκαφές θα ξεκινήσουν μετά τις 2 Ιουνίου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης από τον τουρκικό στρατό, στην Κυρά της Μόρφου, όπου θα μεταβεί το 8ο συνεργείο της ΔΕΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΔΕΑ έχει προχωρήσει με δικά της συνεργία παλαιότερα σε ανασκαφή στην περιοχή του κοιμητηρίου στον Τεκκέ Μπαχτσέ στην κατεχόμενη Λευκωσία, αλλά όχι στο σημείο όπου έχουν ταφεί Τ/κ εκεί όπου αυτό το διάστημα διενεργεί ανασκαφές η τ/κ πλευρά από μόνη της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣαγνοούμενοιΔΕΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα