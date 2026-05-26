Eurostat: Στο 14,9% ο κίνδυνος φτώχειας στην Κύπρο το 2025

Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 14,9% πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, τα οποία βασίζονται στην έρευνα της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) και στα εισοδήματα του 2024. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 146.000 άτομα, έναντι 14,6% ή περίπου 140.000 ατόμων το 2024.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 72,4 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 16,3% του πληθυσμού, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Eurostat σημειώνει ότι τα στοιχεία του 2025 αποτελούν πρόχειρες εκτιμήσεις (flash estimates), λόγω του ότι τα πιο πρόσφατα πλήρη δεδομένα εισοδήματος αφορούν το 2024.

Οι εκτιμήσεις αυτές δείχνουν συνολική σταθερότητα στην ΕΕ, με οριακή αύξηση στο 16,4% για την επόμενη περίοδο αναφοράς της έρευνας EU-SILC 2026, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται στατιστικά μη σημαντική.

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας για το 2025 καταγράφονται στη Λιθουανία 22,6%, στη Λετονία 22% και στη Βουλγαρία με 21,2%, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα εμφανίζονται στην Τσεχία με 9,6%, στο Βέλγιο με 10,9% και στη Δανία με 11,8%.

Πηγή: ΚΥΠΕ