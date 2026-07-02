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To Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Fiber, Κινητή και Τηλεόραση + 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση €200

Το Epic One δημιουργήθηκε για να καλύψει κάθε ανάγκη επικοινωνίας και ψυχαγωγίας σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο: Fiber internet 5Gbps για το σπίτι με Wi-Fi booster για ισχυρό σήμα σε κάθε σημείο του σπιτιού, 5G unlimited κινητή για ασύλληπτες ταχύτητες και παγκύπρια κάλυψη και πλούσιο περιεχόμενο τηλεόρασης, όλα με μόνο €39,99 τον μήνα!

Αυτό το καλοκαίρι, σου δίνουμε ακόμη ένα λόγο για να συνδεθείς με το απόλυτο πλάνο επικοινωνίας. Γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One, μπορείς να αποκτήσεις και 2 συσκευές της επιλογής σου, από τα πιο σύγχρονα smartphones και tablets μέχρι wearables και earbuds,  με δόσεις και συνολική έκπτωση €200!

Αναβάθμισε την εμπειρία επικοινωνίας σου με το κορυφαίο δίκτυο της Epic, διάλεξε τις δικές σου συσκευές και επωφελήσου της καλοκαιρινής προσφοράς, μέχρι τέλος Αυγούστου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου ένα κατάστημα Epic ή συνεργατών, μπες στο epic.com.cy ή κάλεσε στο 159.

Tags

Epic

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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