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Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη ΔΕΦΑ - Πρόεδρος ο Γεώργιος Πιστέντης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την απόφαση ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) αποφάσισε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου νόμου.

Πρόεδρος της ΔΕΦΑ διορίστηκε ο Γεώργιος Πιστέντης, ενώ καθήκοντα Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Πάρης Κωνσταντίνου.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ως μέλη οι Θωμάς Σέπος, Κωνσταντίνος Δανός, Κυριάκος Στυλιανού, δρ Νίκος Σολωμού, Κωνσταντίνος Πήττας και Ανδρέας Ζαχαριάδης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέλος του Συμβουλίου διορίστηκε επίσης ο Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

 

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