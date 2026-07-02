Γίνε Παλαιοντολόγος από 1 Ιουλιου μέχρι 2 Αυγούστου στο Nicosia Mall

Ελα στο Nicosia Mall και δες απο κοντά εντυπωσιακές φιγουρες και κατασκευές μεχρι τις 2 Αυγούστου, μαζι και ένα διαδραστικό εργαστήρι και καταστημα για παιδιά και μεγάλους.

Στην κεντρική εξωτερική εισοδο σε υποδεχεται ο εντυπωσιακός βραχιόσαυρος ύψους 6 μέτρων, ενώ στο ισογειο και στον όροφο του Nicosia Mall σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις, 3 θεματικοί εκθεσειακοί σταθμοί αφιερωμένοι στον εντυπωσιακό κοσμο της παλαιοντολογιας.

Στο ισόγειο του Nicosia Mall βρες το διαδραστικο εργαστήριο «Γίνε Παλαιοντολόγος για μια Ημέρα». Γύρω από τον επιβλητικό T-Rex μήκους 7 μετρων, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες ανασκαφής και εξερεύνησης, να ανακαλύψουν τον κόσμο της παλαιοντολογίας μέσα από το παιχνίδι και να ζήσουν τη βιωματική εμπειρία ενός πραγματικού μικρού ερευνητή.

Απόλαυσε ΔΩΡΕΑΝ δημιουργικές δραστηριότητες οπως ζωγραφική, crafts, LEGO, αναγνωση βιβλίων και παιχνιδι με φιγούρες δεινοσαύρων.

Για μια ακόμα πιο ξεχωριστή εμπειρία μπορείς να αγοράσεις το δικό σου σετ ανασκαφής και να σκάψεις στο ειδικά διαμορφωμένο τραπεζι ανασκαφών, αποκαλύπτοντας μοναδικούς «θησαυρούς».

Ωρες λειτουργίας εργαστηρίου και καταστήματος:

Δευτέρα-Σάββατο: 10.00 - 20.00

Κυριακή: 11.00 - 19.30

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://www.nicosiamall.com/