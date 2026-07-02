Νέα διπλή διάκριση για την Τράπεζα Κύπρου στα EMEA Finance Achievement Awards 2025

Για 3η συνεχή χρονιά, η Τράπεζα Κύπρου διακρίνεται στις κορυφαίες βραβεύσεις του έγκριτου, διεθνούς περιοδικού EMEA Finance, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στο πλαίσιο των Achievement Awards 2025 απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις για την έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €300 εκατ., που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα εξασφάλισε:

· Βραβείο Καλύτερου Ομολόγου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

· Βραβείο Καλύτερου Ομολόγου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πρόκειται για δύο διακρίσεις που αντικατοπτρίζουν τον εξαιρετικά επιτυχημένο χαρακτήρα της έκδοσης, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 100 θεσμικών επενδυτών και υπερκαλύφθηκε πάνω από δέκα φορές, υπερβαίνοντας τα €3 δισ.

Σχολιάζοντας τη νέα διάκριση, η Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαθεσίμων της Τράπεζας Κύπρου, Δέσποινα Κυριακίδου, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι το εξαιρετικά επιτυχημένο Tier 2 ομόλογό μας, ύψους €300 εκατ., απέσπασε δύο βραβεία στα ετήσια Achievement Awards της EMEA Finance. Το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που διακρίνεται η Τράπεζα Κύπρου από έναν διεθνή θεσμό υψηλού κύρους, επιβεβαιώνει στην πράξη την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι διεθνείς αγορές και οι θεσμικοί επενδυτές. Αντανακλά την ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση, τη σταθερή αναπτυξιακή μας πορεία και τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την κυπριακή οικονομία».