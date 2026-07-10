Το CareerLab γίνεται το νέο σημείο συνάντησης εργοδοτών με φοιτητές και αποφοίτους του ΤΕΠΑΚ

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας σταδιοδρομίας CareerLab, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της Symplicity και φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο διασύνδεσης εργοδοτών με τους/τις φοιτητές/τριες και τους/τις αποφοίτους του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσημη διάθεση της πλατφόρμας προς τους/τις φοιτητές/τριες και αποφοίτους τις επόμενες εβδομάδες, το Γραφείο Σταδιοδρομίας προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς να εγγραφούν από σήμερα, ώστε να συγκαταλέγονται στους πρώτους εργοδότες που θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

Μέσω της πλατφόρμας CAREERLAB, οι εργοδότες θα μπορούν να:

Δημοσιεύουν θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και θέσεις πρακτικής άσκησης.

Προβάλλουν ευκαιρίες εργοδότησης για νέους αποφοίτους.

Δημιουργούν και να ενισχύουν το εταιρικό τους προφίλ και το employer brand τους.

Δηλώνουν συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας και εκδηλώσεις δικτύωσης που διοργανώνει το Γραφείο Σταδιοδρομίας.

Διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά τις αγγελίες και τις διαδικασίες προσλήψεων μέσω μιας σύγχρονης και φιλικής προς τον χρήστη πλατφόρμας.

Οι εργοδότες που θα εγγραφούν κατά την αρχική αυτή περίοδο θα έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα να δημοσιεύσουν τις διαθέσιμες θέσεις τους πριν από την επίσημη πρόσβαση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων στην πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση προβολή των ευκαιριών απασχόλησης με την έναρξη λειτουργίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να εγγραφούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://cut-csm.symplicity.com/employers