24ωρο «φωτιά» για την Πυροσβεστική: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από διαρροή θερμάστρας, επιστρατεύτηκαν πτητικά στην Πάφο – Κινδύνεψε και σχολείο στον Στρόβολο

Σε 54 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους 27 πυρκαγιές. Στο Λιοπέτρι, ιδιοκτήτης υποστατικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από εισπνοή καπνού, ενώ στην Πάφο πυρκαγιά κατέκαψε έκταση 2,5 εκταρίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις 06:00 της 29ης Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της 30ής Ιουλίου ανταποκρίθηκε συνολικά σε 54 κλήσεις για βοήθεια.

Οι κλήσεις αφορούσαν 27 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και οκτώ ψευδείς κλήσεις.

Στο νοσοκομείο ιδιοκτήτης υποστατικού στο Λιοπέτρι

Στις 18:35, χθες, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε υποστατικό εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Λιοπετρίου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη συνέχεια σε τελική κατάσβεση και εξαερισμό του χώρου.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού.

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, λόγω εισπνοής καπνού.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή θερμάστρας υγραερίου.

Πυρκαγιά κατέκαψε 2,5 εκτάρια στα Χολέτρια

Νωρίτερα, στις 13:06, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε πεδινή περιοχή της κοινότητας Χολετριών, στην επαρχία Πάφου.

Η φωτιά κατέκαψε 2,5 εκτάρια με ξηρά χόρτα, σπαρτά και αποκάλαμα, καθώς και αριθμό μπάλων σανού. Τέθηκε υπό έλεγχο στις 14:15.

Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν επτά πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν το Τμήμα Δασών με πέντε οχήματα πυρόσβεσης και μεταφοράς προσωπικού, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Χολετριών με φορητές μονάδες πυρόσβεσης, ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας και τέσσερα πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Φωτιά σε κάδους έξω από εστιατόριο σχολείου στον Στρόβολο

Στις 12:14 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε τρεις μεγάλους κάδους, οι οποίοι εφάπτονταν στον εξωτερικό τοίχο της κουζίνας εστιατορίου-λέσχης σχολείου στον Στρόβολο.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με τρία πυροσβεστικά οχήματα, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 12:40.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε εξαερισμό του εστιατορίου, καθώς καπνός είχε εισέλθει στον χώρο.

Ελαφρές ζημιές υπέστησαν η βαφή της τοιχοποιίας της κουζίνας και τα φουγάρα της εστίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.