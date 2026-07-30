Δ. Πάφου : Καθαρίστηκε η οδός 1ης Απριλίου από τα επικίνδυνα κλαδέματα

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η εικόνα που επικρατούσε στην οδό 1ης Απριλίου, δίπλα από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Πάφο, όπου κλαδέματα από εργασίες κοπής δέντρων παρέμεναν πάνω στο πεζοδρόμιο και πλησίον του οδοστρώματος, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των πεζών. Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, η κλάδευση των δέντρων πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου.

Όπως ανέφερε στoν ¨Π" ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της επικινδυνότητας των δέντρων, καθώς υπήρχε κίνδυνος αποκοπής κλαδιών. Για τον λόγο αυτό, η Πυροσβεστική προχώρησε στην κοπή τους για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Χθες το βράδυ είπε ο κ. Ονησιφόρου, σημειώθηκε θραύση κορμού δέντρου, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος του δέντρου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα κλαδέματα παρέμειναν προσωρινά στο σημείο. Το περιστατικό δεν είχε τεθεί σε γνώση του Δήμου Πάφου.

Ωστόσο, μόλις ενημερωθήκαμε συνέχισε, "μέσω της σχετικής δημοσίευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεργεία του Δήμου μετέβησαν άμεσα στο σημείο τις πρωινές ώρες, προχώρησαν στην απομάκρυνση των κλαδεμάτων και στην πλήρη καθαριότητα του χώρου". Πρόσθεσε πως τέτοια περιστατικά είναι δυνατόν να συμβούν, ωστόσο η άμεση αποκατάσταση και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητά του Δ. Πάφου .

Στόχος είναι να αποτρέπεται οποιοσδήποτε κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος ή τραυματισμού πεζών και διερχομένων πολιτών, συμπλήρωσε. Επεσήμανε ακόμη πως ο Δήμος Πάφου παραμένει σε ετοιμότητα και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε περιστατικό που αφορά την ασφάλεια και την προστασία των δημοτών.

Σημειώνεται πως η παραμονή των κλαδιών στο σημείο είχε ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονταν να κινούνται στο οδόστρωμα, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Πληροφορίες ανέφεραν ότι λίγο έλειψε να σημειωθεί ατύχημα, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους κατοίκους και στους διερχόμενους πολίτες. Το ζήτημα ανέδειξε και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, ο οποίος κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των κλαδεμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα των μαθητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, δεν μπορεί να περιμένει.

Όπως δήλωσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες όφειλαν να ενεργήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής χρήση του πεζοδρομίου και να αποφευχθεί οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα. Τελικά, σήμερα το πρωί συνεργεία του Δήμου Πάφου επενέβησαν και προχώρησαν στον καθαρισμό του οδικού δικτύου, απομακρύνοντας τα κλαδέματα και αποκαθιστώντας την ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.