Συγκίνησε και καταχειροκροτήθηκε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Σβήστε τα καπνογόνα – Σεβασμός στους δύο πυροσβέστες» (βίντεο)

Να σβήσουν τα καπνογόνα που άναψαν κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Ηράκλειο ζήτησε από το κοινό ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, αποτίοντας φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είδε θεατές να ανάβουν καπνογόνα στον χώρο της συναυλίας.

Ο τραγουδιστής ζήτησε να σβήσουν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας».

«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με το κοινό να τον καταχειροκροτεί.

Ο τραγουδιστής αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες ενώ συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε το creta24.