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| Οικονομία

Επί τάπητος τρόποι ενίσχυσης της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στη χθεσινή συνάντηση του  Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

Τρόποι ενίσχυσης της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού τέθηκαν επί τάπητος στη χθεσινή συνάντηση του  Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΣΑΗ παρουσίασε τις εισηγήσεις και τις θέσεις του επί ζητημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ, ενώ πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για πρακτικές που μπορούν να συντείνουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διατήρησης ενός συνεχούς τεχνικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι προκλήσεις και να προωθούνται ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν τόσο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς όσο και το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας

Ο ΣΑΗ, σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την  εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο, την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ενεργειακού συστήματος που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας.

Επικεφαλής εκ μέρους του ΣΑΗ στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρός του Γιώργος Χρυσοχός και επικεφαλής εκ μέρους του ΔΣΜΚ, ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς, Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβα.

 

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