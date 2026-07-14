Μία ώρα ήταν αρκετή για να «μαυρίσουν» χιλιάδες τηλεοράσεις: Από την επιτυχή μετάβαση του 2011 στο φιάσκο του 2026 – Ψάχνουν τους υπεύθυνους (ηχητικό)

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών τίθεται την Πέμπτη η προβληματική μετάβαση στο νέο σύστημα ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης, μετά την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών, τις καταγγελίες για υπερχρεώσεις και την προσωρινή επαναφορά του προηγούμενου σήματος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Άντρη Δανιήλ, ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα, το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

«Μέσα σε μία ώρα ρίξαμε μαύρο στις τηλεοράσεις χιλιάδων συμπολιτών μας και περιμέναμε ότι θα βρεθεί η λύση έτσι ξαφνικά», ανέφερε, διερωτώμενος γιατί δεν προηγήθηκε δοκιμαστική και παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων.

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, το Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών, οι πάροχοι και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Η Επιτροπή θα εξετάσει το κόστος της μετάβασης, τις ευθύνες για τους χειρισμούς, τις καταγγελίες για υψηλές χρεώσεις τεχνικών και την πώληση προβληματικών ή ακατάλληλα ρυθμισμένων αποκωδικοποιητών.

«Αν υπήρξε εκμετάλλευση των πολιτών, των καταναλωτών στη βάση της πώλησης αποκωδικοποιητών, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα», τόνισε ο κ. Ιωάννου.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή, ο αρχισυντάκτης στον «Π» Μιχάλης Σταύρου ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Καινοτομίας οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις, καθώς δεν αξιολογήθηκε έγκαιρα κατά πόσο οι πολίτες ήταν έτοιμοι για τη μετάβαση.

Παρέπεμψε, μάλιστα, στη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα το 2011, όταν επίσης παρουσιάστηκαν προβλήματα, αλλά ακολούθησε ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης και δεν χρειάστηκε να επιστρέψει η χώρα στο προηγούμενο σύστημα.

Στην παρούσα περίπτωση, σημείωσε, φαίνεται να θεωρήθηκε λανθασμένα ότι τα περισσότερα νοικοκυριά διαθέτουν σύγχρονες τηλεοράσεις, κατάλληλες καλωδιώσεις και τις γνώσεις για να ολοκληρώσουν χωρίς βοήθεια τον επανασυντονισμό.

«Δεν εκτιμήθηκε η κατάσταση από ένα Υφυπουργείο το οποίο ονομάζεται Ψηφιακής Πολιτικής», ανέφερε.

Η προσωρινή παράλληλη μετάδοση για τρεις μήνες δεν θεωρείται οριστική λύση. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι τεχνικές παρεμβάσεις στο νέο σήμα και πιθανή επιδότηση αποκωδικοποιητών για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Η έκταση των αντιδράσεων, σύμφωνα με τον Μιχάλη Σταύρου, απέδειξε ότι η τηλεόραση παραμένει βασικό μέσο ενημέρωσης και καθημερινής συντροφιάς, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους.