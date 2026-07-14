Αυτό είναι το άγημα της Εθνικής Φρουράς που θα παρελάσει για πρώτη φορά στη Γαλλία - Δείτε live εικόνα από την στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι

Για πρώτη φορά άγημα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετάσχει στην παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας στα Ηλύσια Πεδία, παρουσία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταφέροντας τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, επισκέφθηκε τη γαλλική στρατιωτική βάση όπου φιλοξενείται το κυπριακό άγημα και συναντήθηκε με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «μόλις έφθασα στο Παρίσι επισκέφθηκα την γαλλική στρατιωτική βάση στην οποία φιλοξενείται το Κυπριακό άγημα, που θα πάρει μέρος στην αυριανή παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας».

Πρόσθεσε ότι «πέραν του υψηλού συμβολισμού, η παρέλαση αγήματος της Εθνικής Φρουράς, με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηλύσια Πεδία ενώπιον αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αντικατοπτρίζει τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και καταδεικνύει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων».

Κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε υπερηφάνεια για τις ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερη ικανοποίηση για το επίπεδο συνεργασίας Λευκωσίας και Παρισιού.

Μιλώντας στα μέλη του επίλεκτου αγήματος, τόνισε ότι η τιμητική πρόσκληση προς την Εθνική Φρουρά να παρελάσει στα Ηλύσια Πεδία με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας «πέραν του υψηλού συμβολισμού, αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας», υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Παρουσία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τα στελέχη που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην παρέλαση, καθώς και όσους υπηρετούν σε διεθνείς αποστολές και σώματα, ενώ επανέλαβε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη συνεχή αναβάθμιση της αμυντικής δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Γαλλία γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων κορυφώνονται σήμερα στο Παρίσι οι εκδηλώσεις για την Ημέρα της Βαστίλης, την εθνική επέτειο της Γαλλίας.

Περισσότεροι από 6.500 στρατιωτικοί συμμετέχουν στη φετινή παρέλαση, μαζί με εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σχηματισμοί μαχητικών πραγματοποιούν διελεύσεις πάνω από τη γαλλική πρωτεύουσα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες που έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Έντονο είναι φέτος και το ευρωπαϊκό στοιχείο, καθώς στρατιωτικά αγήματα από διάφορες χώρες παρελαύνουν μαζί με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Η παρουσία τους αποσκοπεί στην ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και της κοινής τους στάσης σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Την παρέλαση παρακολουθεί από την εξέδρα των επισήμων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με ξένους ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Πρόκειται για την τελευταία παρέλαση της 14ης Ιουλίου κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη φετινή διοργάνωση.

Κεντρική θέση στις εκδηλώσεις κατέχουν η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η υποστήριξη προς την Ουκρανία. Στην παρέλαση συμμετέχει ουκρανικό στρατιωτικό άγημα, ενώ στον ουρανό του Παρισιού εμφανίζονται γαλλικά και συμμαχικά αεροσκάφη.

Οι εορτασμοί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Το βράδυ προγραμματίζεται το καθιερωμένο θέαμα με πυροτεχνήματα και drones γύρω από τον Πύργο του Άιφελ, εφόσον το επιτρέψουν οι τοπικές συνθήκες.

Στο επίκεντρο η στήριξη προς την Ουκρανία

Την παραμονή της εθνικής επετείου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η σύνοδος του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων», μιας πρωτοβουλίας που συντονίζεται από τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Στις εργασίες συμμετείχαν 37 χώρες, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ η Μολδαβία και η Βόρεια Μακεδονία έλαβαν μέρος για πρώτη φορά. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο των Απομάχων, με στόχο να σταλεί νέο μήνυμα ενότητας και συνέχισης της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, η πιθανή παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία με αμερικανική άδεια και η ανάπτυξη συστήματος προστασίας από βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι ηγέτες εξέτασαν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, έχει καταρτιστεί σχέδιο για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης σε περιοχές μακριά από τη γραμμή του μετώπου, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες.

Τι συμβολίζει η 14η Ιουλίου

Η Ημέρα της Βαστίλης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου και αποτελεί την εθνική επέτειο της Γαλλίας. Καθιερώθηκε επισήμως το 1880 και παραπέμπει τόσο στην άλωση της Βαστίλης το 1789, που αποτέλεσε κομβικό γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης, όσο και στη Γιορτή της Ομοσπονδίας του 1790, η οποία συμβόλιζε την ενότητα του γαλλικού έθνους.

Η στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία θεωρείται μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες στην Ευρώπη και πραγματοποιείται παρουσία του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και ξένων προσκεκλημένων.

Η 14η Ιουλίου εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους της Ευρώπης, συνδυάζοντας την ιστορική μνήμη με τη στρατιωτική παράδοση και τα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής ενότητας.