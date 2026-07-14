Καλοκαίρι υπό το φόβο διακοπών ρεύματος - Επαρκής η παραγωγή, εφόσον δεν υπάρξουν βλάβες, λέει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

Η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να καλυφθεί, εφόσον δεν προκύψουν βλάβες στις μονάδες παραγωγής, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Χαρά Κουσιάππα.

Όπως ανέφερε, η ζήτηση αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τη Δευτέρα, στις 14:30, ανήλθε στα 1.156 μεγαβάτ (MW), ενώ γύρω στις 20:00 διαμορφώθηκε στα 921 MW, επίπεδο που χαρακτήρισε σχετικά υψηλό για τις βραδινές ώρες.

«Έχουμε επάρκεια για να καλύψουμε τη ζήτηση», είπε η κ. Κουσιάππα, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή, η μέγιστη συνολική ζήτηση κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1.260 και 1.300 MW.

Εξήγησε ότι η μέγιστη συνολική ζήτηση καταγράφεται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις οποίες υπάρχει υψηλή συνεισφορά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Κατά την απογευματινή αιχμή, όταν το σύστημα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη συμβατική παραγωγή, η ζήτηση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1.060 και 1.090 MW.

«Φαίνεται ότι η ζήτηση θα μπορεί να καλυφθεί, δεδομένου όμως ότι δεν θα έχουμε βλάβες», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι, εάν παρουσιαστούν βλάβες σε μονάδες παραγωγής, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη, καθώς οι βλάβες είναι απρόβλεπτες.

Η κ. Κουσιάππα σημείωσε ότι οι μονάδες λειτουργούν συνεχώς και υπό πίεση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών. Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε, ενδέχεται να μην υπάρχει επάρκεια και ο ΔΣΜΚ να προχωρήσει στις ενέργειες που εφαρμόζονται σε ανάλογες περιστάσεις, όπως εκκλήσεις για περιορισμό της ζήτησης σε συγκεκριμένες ώρες.

Δεν απέκλεισε, επίσης, το ενδεχόμενο απόρριψης καταναλωτικού φορτίου εκ περιτροπής, ώστε να εξισορροπηθούν η παραγωγή και η ζήτηση, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα».

Αναφερόμενη στη σχέση θερμοκρασίας και κατανάλωσης, εξήγησε ότι η ζήτηση επηρεάζεται τόσο από το ύψος της θερμοκρασίας όσο και από το κατά πόσο οι ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες είναι συνεχόμενες. Όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται για πολλές ημέρες, είπε, θερμαίνονται τα κτίρια και αυξάνεται περαιτέρω η χρήση κλιματιστικών.

«Πιστεύουμε ότι η ζήτηση θα φτάσει σε ψηλότερα επίπεδα, εάν συνεχιστούν οι ζεστές ημέρες», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι κατά την απογευματινή αιχμή εκτιμάται πως η ζήτηση των 1.060-1.090 MW θα μπορεί να καλυφθεί.

Σε σχέση με τη συνεισφορά των ΑΠΕ, η Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΣΜΚ είπε ότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες κάλυψαν μέχρι και το 70% της ζήτησης, για πολλές ώρες ημερησίως και για συνεχόμενες ημέρες.

Καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες και παραμένει υψηλό το φορτίο και τις απογευματινές ώρες, η κάλυψη της ζήτησης από ΑΠΕ κινήθηκε το τελευταίο διάστημα γύρω στο 60%. Τη Δευτέρα αναμενόταν να φτάσει στιγμιαία περίπου στο 65%, χωρίς, ωστόσο, να είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία.

Η κ. Κουσιάππα εξήγησε ότι, παρά την υψηλή συνολική ζήτηση τις μεσημβρινές ώρες, η απαιτούμενη συμβατική παραγωγή βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ. Αντίθετα, κατά τη βραδινή αιχμή, περίπου μεταξύ 18:00-19:00 και 21:00-22:00, η παραγωγή από ΑΠΕ είναι σχεδόν μηδενική, με εξαίρεση ενδεχόμενη αιολική παραγωγή της τάξης των 40-50 MW.

Ενδεικτικά, τη Δευτέρα στις 14:30, από τα 1.156 MW της συνολικής ζήτησης, τα 394 MW καλύπτονταν από συμβατική παραγωγή και τα υπόλοιπα από ΑΠΕ. Στις 20:00, όμως, από τα 921 MW της ζήτησης, τα 896 MW παράγονταν από συμβατικές μονάδες.

«Γι’ αυτό οι κρίσιμες ώρες, κατά τις οποίες εξαρτόμαστε από τις συμβατικές μονάδες, είναι οι απογευματινές», είπε, εξηγώντας ότι μειώνεται η ηλιοφάνεια, ενώ η ζήτηση παραμένει αυξημένη.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες επιστρέφουν στις κατοικίες τους και χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η κ. Κουσιάππα ανέφερε, τέλος, ότι το τελευταίο ρεκόρ ζήτησης καταγράφηκε στις 22 Ιουλίου 2024 και ανήλθε στα 1.294 MW. Δεδομένου ότι η φετινή μέγιστη ζήτηση προβλέπεται μεταξύ 1.260 και 1.300 MW, σημείωσε ότι είναι πιθανόν το ρεκόρ να ξεπεραστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ