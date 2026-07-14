Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ επενδύουν στους ανθρώπους και στο μέλλον του επαγγέλματος του κρεοπώλη – 48 πιστοποιημένοι επαγγελματίες μέσα από την Ακαδημία Κρεοπωλών

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ πραγματοποίησαν την τελετή αποφοίτησης του τέταρτου κύκλου της Ακαδημίας Κρεοπωλών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική τους δέσμευση να επενδύουν στους ανθρώπους, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη επαγγελμάτων με ουσιαστική αξία για την κυπριακή αγορά.

Η Ακαδημία Κρεοπωλών αποτελεί μια πρωτοβουλία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τα προγράμματα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege και τη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), με στόχο την εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και τη διατήρηση του επαγγέλματος του κρεοπώλη.

Το πρόγραμμα, διάρκειας οκτώ εβδομάδων, προσφέρεται δωρεάν και συνδυάζει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, προσφέροντας επίσης δυνατότητα πιστοποίησης από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF/EQF Level 4). Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Intercollege, ενώ η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται στα υπερσύγχρονα Κεντρικά Εργαστήρια Κρεοπωλείου των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, προσφέροντας στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2022, συνολικά 48 συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την Ακαδημία Κρεοπωλών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση ενός επαγγέλματος που αποτελεί βασικό πυλώνα του λιανεμπορίου τροφίμων στην Κύπρο.

Η τελετή αποφοίτησης του φετινού κύκλου πραγματοποιήθηκε στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσία εκπροσώπων των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Intercollege, εκπαιδευτών, αποφοίτων και των οικογενειών τους, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην προσπάθεια, την εξέλιξη και τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και στη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την απασχόληση, η εταιρεία δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, ενισχύει την απασχολησιμότητα και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος σημαντικών επαγγελμάτων.

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, κ. Μάριος Αντωνίου, ανέφερε:

«Στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ πιστεύουμε ότι η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από τους ανθρώπους. Η Ακαδημία Κρεοπωλών αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη γνώση, στις δεξιότητες και στις επαγγελματικές προοπτικές των ανθρώπων μας. Στόχος μας δεν είναι μόνο να καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά να δημιουργούμε ευκαιρίες για μια σταθερή και εξελισσόμενη καριέρα. Συγχαίρουμε θερμά όλους τους αποφοίτους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας.»