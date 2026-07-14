Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Μεγάλη επιχείρηση για απάτη ΦΠΑ ύψους €47 εκατ. με εμπλοκή εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, στις περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την EPPO, η ίδια έρευνα που ξεκίνησε περίπου ένα χρόνο πριν, εκτείνεται και στην Κύπρο, καθώς έχουν εντοπιστεί εταιρείες που είχαν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα και φέρονται να αποτελούσαν μέρος του ίδιου διασυνοριακού κυκλώματος.

Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός σύνθετου δικτύου διασυνοριακών συναλλαγών μικρών ηλεκτρονικών ειδών για τη διάπραξη απάτης στον ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Σύμφωνα με την EPPO, η έρευνα ξεκίνησε πριν περίπου έναν χρόνο και μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, την περίοδο 2021-2025 οι ύποπτοι φέρονται να αξιοποίησαν αλυσίδα εταιρειών-«εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), οι οποίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ. Μέσω του μηχανισμού αυτού, τα προϊόντα διακινούνταν στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ ή με σκοπό την παράνομη επιστροφή φόρου που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι η φερόμενη απάτη προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διενεργεί και την ποινική έρευνα, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και μετρητά ύψους 99.000 ευρώ και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο, έπειτα από εξειδικευμένη ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση και στοχευμένες έρευνες που επέτρεψαν τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων παρά τα σύνθετα ψηφιακά εμπόδια.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και, όπως επισημαίνει η EPPO, όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια δικαστήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ