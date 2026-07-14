«Δείτε δύο βίντεο στο YouTube και φορέστε στολή» - Τι καταγγέλλει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής (ηχητικό)

Βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού και στην επιφάνεια επανέρχονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ναυαγοσωστική κάλυψη σε παραλίες, ξενοδοχεία και κολυμβητικές δεξαμενές. Οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι περιορισμένες ώρες κάλυψης και πλέον οι αλλαγές στο σύστημα πιστοποίησης δημιουργούν, σύμφωνα με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, ένα επικίνδυνο σκηνικό εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Μιλώντας στον Πολίτη 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Άντρη Δανιήλ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, Πόλυς Παλλήκαρος, ανέφερε ότι η ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες πρέπει όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά και να επεκταθεί χρονικά.

Όπως εξήγησε, τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι ιατρικές υπηρεσίες συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι περίπου τις 4 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί λουόμενοι επιλέγουν να επισκέπτονται τις παραλίες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ώρες κατά τις οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.

«Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει κάλυψη από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε παραλία. Τόνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι παραλίες με διευρυμένο ωράριο και να ενημερώνεται σωστά το κοινό, ώστε να γνωρίζει πού μπορεί να κολυμπήσει με ασφάλεια στις 6 το πρωί ή στις 8 το βράδυ.

Δέκα χρόνια το ίδιο πρόβλημα

Σύμφωνα με τον κ. Παλλήκαρο, η Ομοσπονδία εκπέμπει SOS για την υποστελέχωση εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια. Το Υπουργείο Εσωτερικών προκηρύσσει τις θέσεις μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων, ωστόσο πολλές από αυτές παραμένουν κενές. Οι δεκάμηνες θέσεις, όπως είπε, καλύπτονται πιο εύκολα, ενώ οι οκτάμηνες δεν πληρώνονται όλες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις εποχικές θέσεις διάρκειας τεσσάρων ή πέντε μηνών. «Γιατί να αφήσει κάποιος τη δουλειά του για να εργαστεί τέσσερις ή πέντε μήνες και μετά να μείνει χωρίς εισόδημα;», διερωτήθηκε ο κύριος Παλλήκαρος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι όροι εργοδότησης δεν είναι ελκυστικοί.

Η λύση, όπως υποστήριξε, είναι να αυξηθούν τουλάχιστον οι οκτάμηνες θέσεις. Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι οι ελλείψεις στις παραλίες υπολογίζονται σε περίπου 80 ναυαγοσώστες, σε σύνολο περίπου 400 θέσεων.

Επιστολή στον Υπουργό χωρίς απάντηση

Η Ομοσπονδία, όπως αποκάλυψε, απέστειλε πριν από περίπου δύο εβδομάδες επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

Η πρόταση ήταν να εντοπιστούν άνεργοι σε κάθε επαρχία, να εκπαιδευτούν, να πιστοποιηθούν και να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις. Ωστόσο, όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση.

«Τους παίρνουν από τον δρόμο»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή του για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής να καταργήσει, σε μεταβατική βάση, την υποχρέωση πιστοποίησης από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής των διπλωμάτων όσων εργάζονται σε ξενοδοχεία και πισίνες δημόσιας χρήσης.

Ο κ. Παλλήκαρος ανέφερε ότι η αφαίρεση της συγκεκριμένης πρόνοιας αφήνει την αγορά χωρίς ουσιαστικό μηχανισμό ελέγχου, τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει η ΑνΑΔ ένα νέο σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης.Όπως είπε, υπάρχουν ιδιωτικές σχολές που κάνουν εξαιρετική δουλειά, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ανθρώπων ή εταιρειών που παρέχουν πρόχειρη και ανεπαρκή εκπαίδευση.

«Υπάρχουν και οι πειρατές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, ήδη παρατηρείται, είπε ότι ορισμένες εταιρείες οι οποίες πρέπει να εξασφαλίσουν δεκάδες ναυαγοσώστες για ξενοδοχεία ενδιαφέρονται περισσότερο να καλύψουν γρήγορα τις θέσεις παρά να ελέγξουν κατά πόσο οι εργαζόμενοι διαθέτουν πραγματικά προσόντα.«Όταν μια εταιρεία χρειάζεται 50 ή 60 ναυαγοσώστες, νομίζετε ότι έχει έγνοια αν είναι προσοντούχοι; Όποιον βρει στον δρόμο, θα τον πάρει», είπε.

Ο κ. Παλλήκαρος υποστήριξε ότι έχουν καταγγελθεί περιστατικά όπου« υποψήφιοι ναυαγοσώστες καλούνται απλώς να παρακολουθήσουν δύο βίντεο στο YouTube, να διαβάσουν μερικές σημειώσεις και στη συνέχεια να φορέσουν τη στολή», χωρίς την εκπαίδευση που απαιτεί το επάγγελμα. Όπως είπε, οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν ήδη κατατεθεί γραπτώς στη Βουλή. Όπως είπε, , το γεγονός ότι τα τραγικά περιστατικά δεν συμβαίνουν καθημερινά δεν σημαίνει ότι μπορεί να χαλαρώνει η εκπαίδευση.«Μία φορά θα συμβεί. Και εκείνη τη μία φορά χρειάζεται άρτια εκπαίδευση για να σωθεί ένας άνθρωπος», σημείωσε.

Πάντως ο κ. Παλλήκαρος ξεκαθάρισε ότι η Ομοσπονδία δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση να αναλάβει η ΑνΑΔ την ευθύνη για το νέο σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης.

«Είπαμε ότι μέχρι να είναι έτοιμη η ΑνΑΔ να χειριστεί την υπόθεση, μην αλλάξετε τον κανονισμό», ανέφερε. Παρ’ όλα αυτά, η αλλαγή εγκρίθηκε και, σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά έχει πλέον ανοίξει χωρίς να υπάρχει ακόμη ο νέος μηχανισμός ελέγχου.

Τι ενέκρινε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τους τροποποιητικούς κανονισμούς για τις κολυμβητικές δεξαμενές, με 51 ψήφους υπέρ. Με την αλλαγή καταργείται, σε μεταβατική βάση, η υποχρέωση αναγνώρισης ή πιστοποίησης από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής των διπλωμάτων και πιστοποιητικών όσων εργάζονται ως επόπτες ασφαλείας σε πισίνες αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα.

Η ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να διαμορφωθεί μια μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση για την αδειοδότηση, την εκπαίδευση και την αναγνώριση των προσόντων των ναυαγοσωστών

Πάντως, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, βουλευτές αναγνώρισαν ότι η αλλαγή αποτελεί προσωρινή λύση λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης και του ελέγχου.

Ακούστε την παρέμβαση του Πόλυ Παλλήκαρου στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση του Πολίτη 107.6 και 97.6: