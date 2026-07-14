Πλήγμα αμερικανικού στρατού στο Ιράν: Πρώτη πολεμική χρήση αμερικανικών θαλάσσιων drones στη βάση του Μπαντάρ Αμπάς

Πλήγμα εναντίον εγκατάστασης συντήρησης υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Κεντρικό Στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), κάνοντας λόγο για την πρώτη επιχειρησιακή χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων μέσων από τις αμερικανικές δυνάμεις σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, στόχος της επιχείρησης ήταν εγκαταστάσεις στο λιμάνι της ναυτικής βάσης του Μπαντάρ Αμπάς, ενός από τα σημαντικότερα ναυτικά κέντρα του Ιράν.

Το CENTCOM ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Corsair, τα οποία έπληξαν εγκαταστάσεις συντήρησης υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων. Όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, η επιχείρηση διεξήχθη με πολλαπλά drones μονής κατεύθυνσης (one-way drones).

Παράλληλα, το αμερικανικό στρατηγείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο καταγράφονται οι εγκαταστάσεις που φέρονται να αποτελούσαν τον στόχο, η προσέγγιση των μη επανδρωμένων μέσων και η πρόσκρουσή τους.

Κατά το CENTCOM, το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν οι δυνατότητες του Ιράν για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ η επιχείρηση παρουσιάζεται από την αμερικανική διοίκηση ως ορόσημο στη χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη σχετικά με τους ισχυρισμούς και τις ανακοινώσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: Reuters