Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Eurobank και 5% €πιστροφή

Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ξεγνοιασιά και χαλαρές στιγμές. «Σύμμαχος» στις φετινές καλοκαιρινές αποδράσεις, αναδεικνύεται το πρωτοποριακό πρόγραμμα €πιστροφή που απολαμβάνουν οι κάτοχοι καρτών της Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα. Φέτος το καλοκαίρι η Eurobank προσφέρει μια ενοποιημένη εμπειρία επιβράβευσης με περισσότερα οφέλη.

Είτε ταξιδεύετε σε κάποιο ελληνικό νησί, είτε ανακαλύπτετε αγαπημένες γωνιές της Αθήνας, το καλοκαίρι είναι γεμάτο μικρές στιγμές που αξίζει να απολαμβάνουμε. Η Eurobank έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη αξία σε αυτές τις στιγμές, μέσα από το πρόγραμμα €πιστροφή.

Από τις 6 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2026, οι κάτοχοι καρτών Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα κερδίζουν 5% €πιστροφή για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε φυσικά καταστήματα και online.

Η προσφορά ισχύει σε περισσότερες από 8.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προσφέροντας πραγματική επιστροφή χρημάτων σε ευρώ και όχι πόντους.

Στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα Attica, η Sephora, τα Hondos Center, αλλά και ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία και άλλες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι πελάτες της Eurobank συνεχίζουν να κερδίζουν ευρώ €πιστροφή και σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα €πιστροφή αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών στην ελληνική αγορά. Με την επέκτασή του στην Κύπρο διασφαλίζει πλέον μια ολοκληρωμένη διασυνοριακή εμπειρία τραπεζικής εξυπηρέτησης και παροχών, που μετατρέπει κάθε αγορά σε πραγματικό όφελος και στις δύο χώρες.

Μέσα από το €pistrofi app, οι κάτοχοι καρτών έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στα οφέλη του προγράμματος, στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αλλά και σε προσφορές που ισχύουν σε ειδικές περιόδους του έτους.

Με 5% €πιστροφή, το φετινό καλοκαίρι η Eurobank μάς «ταξιδεύει» στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας όφελος για κάθε αγορά!

Για περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά: eurobank.cy/epistrofigreecesummer