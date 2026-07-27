Δάνειο Σπουδών «Μόρφωση» από τη Eurobank για ασφάλεια και ανεξαρτησία

Οι σπουδές είναι η πιο σημαντική περίοδος στη ζωή κάθε νέου. Ένα κεφάλαιο γεμάτο όνειρα, φιλοδοξίες, δημιουργικότητα αλλά και προκλήσεις.

H Εurobank, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το ταξίδι της κατάκτησης της γνώσης, προτείνει ένα χρηματοδοτικό προϊόν που απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές όσο και σε μαθητές.

Πρόκειται για το ανταγωνιστικό Δάνειο Σπουδών Μόρφωση που σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει περισσότερη άνεση, ασφάλεια και οικονομική ανεξαρτησία. Το δάνειο, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών όπως σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απόκτηση επαγγελματικών τίτλων, φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία και συμμετοχή σε προγράμματα εκμάθησης. Επιπρόσθετα καλύπτονται έξοδα όπως το κόστος των φροντιστηρίων σε κρατικά και ιδιωτικά ινστιτούτα. Παράλληλα, καλύπτει επιπλέον έξοδα όπως ενοίκια, διατροφή, μεταφορικά, καθώς και μηνιαία έξοδα.

Αναφορικά με την αποπληρωμή, υπάρχει σημαντική ευελιξία, με διάρκεια έως 10 χρόνια για δάνεια χωρίς υποθήκη και έως 15 χρόνια για ενυπόθηκα δάνεια, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 5 χρόνια, κατά την οποία καταβάλλονται μόνο οι τόκοι, με την αποπληρωμή του κεφαλαίου να ξεκινά μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Στην περίπτωση που επιλεγεί ενυπόθηκο δάνειο, πέραν από τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, υπάρχει και η επιλογή για σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα τρία χρόνια.

Με μέγιστο ποσό €30.000 για δάνεια χωρίς υποθήκη και €250.000 για ενυπόθηκα δάνεια, το δάνειο σπουδών «Μόρφωση» αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο που ενισχύει την οικονομική ανεξαρτησία της νέας γενιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα έχει ήδη δημιουργήσει τον My Account 18-25 -έναν πρωτοποριακό τραπεζικό λογαριασμό για νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών ο οποίος παρέχει πολλαπλά οφέλη. Με ένα πλήρες πακέτο προνομίων, ο My Account 18-25 προβλέπει μηδενικά έξοδα τήρησης λογαριασμού, καθώς και απόκτηση της κάρτας Youth Debit χωρίς ετήσια συνδρομή, ενώ στα ισχυρά του πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και η δωρεάν παροχή ταξιδιωτικής ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα για όριο υπερανάληψης έως €1.200 με έκπτωση στο επιτόκιο, δωρεάν αναλήψεις μετρητών σε ευρώ από ΑΤΜ σε όλο τον κόσμο αλλά και σε ξένα νομίσματα έως €500 το μήνα, όπως και δωρεάν μετατροπή νομίσματος για συναλλαγές με κάρτα σε ξένα νομίσματα έως €1.000 το μήνα.

Μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοπιστωτικών λύσεων, η Eurobank εξασφαλίζει στη νέα γενιά τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, ώστε να απολαύσει το συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης και της ανεξαρτησίας, χωρίς περιορισμούς!